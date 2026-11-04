Champions League

Enzo Fernández anotó y el Manchester City le ganó un partidazo al Leipzig de Demichelis

El conjunto ciudadano se impuso por 3 a 2 en un partidazo de ida y vuelta disputado en territorio germano. El mediocampista argentino convirtió el segundo tanto, mientras que el atacante noruego le dio la victoria a los dirigidos por Enzo Maresca, que alcanzaron los nueve puntos en la fase de liga.