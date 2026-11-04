En un compromiso vibrante de principio a fin por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, el Manchester City cosechó un valioso triunfo como visitante al derrotar por 3 a 2 al RB Leipzig. Con este resultado, el elenco de la Premier League sumó su tercera victoria en el certamen continental y se afianzó en los puestos de vanguardia.
Enzo Fernández anotó y el Manchester City le ganó un partidazo al Leipzig de Demichelis
El conjunto ciudadano se impuso por 3 a 2 en un partidazo de ida y vuelta disputado en territorio germano. El mediocampista argentino convirtió el segundo tanto, mientras que el atacante noruego le dio la victoria a los dirigidos por Enzo Maresca, que alcanzaron los nueve puntos en la fase de liga.
La etapa inicial exhibió pasajes donde el equipo conducido por Martín Demichelis mostró mayor iniciativa y logró disputar la posesión de la pelota. Sin embargo, la apertura del marcador favoreció a la visita a los 37 minutos mediante un insólito tanto en propia puerta de Castello Lukeba, golpe del cual el cuadro local intentó reponerse antes del descanso.
El gol de Enzo Fernández
El complemento elevó la intensidad y se transformó en un duelo de ida y vuelta constante. Apenas transcurridos cuatro minutos de la segunda mitad, Ridle Baku estableció la igualdad parcial para el conjunto alemán.
En ese contexto de paridad, la jerarquía individual del equipo visitante volvió a emerger: a los 13', Enzo Fernández dijo presente en la red y puso el 2-1 provisional para la escuadra conducida por Enzo Maresca. La reacción teutona no se hizo esperar y, solo tres minutos más tarde, Antonio Nusa equilibró nuevamente las acciones para el 2-2.
La paridad se rompió definitivamente a los 32 minutos de la etapa complementaria, cuando Erling Haaland apareció en el área para sellar el 3-2 definitivo y darle tres puntos fundamentales al combinado de Manchester a falta de 13 minutos para el pitazo final.
Con este festejo a domicilio, el Manchester City llegó a los 9 puntos en la tabla general de la fase de liga y quedó a tres unidades de la cima, ocupada por Real Madrid y Paris Saint-Germain. Por su parte, el RB Leipzig se estancó en las 3 unidades.