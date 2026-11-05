Tomás Etcheverry (31° del ranking mundial) volvió a presentarse en el Masters 1000 de París tras una destacada semana, en la que consiguió victorias de peso, entre ellas la más importante de su carrera frente a Alex de Miñaur (9°), su primer triunfo ante un jugador del Top 10.
Etcheverry cayó ante Hijikata y se despidió de París en los octavos de final
El tenista argentino perdió con el australiano, una de las sorpresas del torneo luego de eliminar a Novak Djokovic. Fue la cuarta eliminación del platense en un Masters 1000 este año.
En los octavos de final, el platense se enfrentó al australiano Rinky Hijikata (83°), una de las sorpresas del torneo luego de eliminar a Novak Djokovic (11°). Tras un duelo cambiante y muy disputado, el australiano se impuso por 2-6, 6-3 y 7-5 para avanzar a los cuartos de final.
Etcheverry comenzó el encuentro en gran nivel. Dominó desde el fondo de la cancha, consiguió dos quiebres de servicio y no cedió oportunidades con su saque. Gracias a esa solidez, se quedó con el primer set por un contundente 6-2 en menos de 30 minutos de juego.
Sin embargo, Hijikata reaccionó en el segundo parcial, tal como había sucedido en su victoria frente a Djokovic. Esta vez, el argentino no pudo aprovechar la única oportunidad de quiebre que tuvo, mientras que el australiano capitalizó una de sus tres chances para quedarse con el set por 6-3 e igualar el partido.
El capítulo decisivo fue mucho más equilibrado, con ambos jugadores firmes en sus turnos de servicio. Etcheverry dispuso de varias oportunidades para tomar ventaja en el cuarto game, pero no logró concretarlas. Cuando todo parecía encaminado a un tie-break, el argentino cedió su saque en el 5-5 y quedó sin margen de recuperación. Hijikata mantuvo luego su servicio y selló el triunfo por 7-5.
La derrota marcó la cuarta eliminación de Etcheverry en los octavos de final de un Masters 1000 durante esta temporada. Anteriormente había alcanzado esa instancia en Miami, Montecarlo y Madrid, aunque tampoco logró superar esa ronda.