Cuatro ex futbolistas argentinos quedaron involucrados en una causa judicial en Estados Unidos por supuestas deudas con un casino de Las Vegas. Los denunciados son Norberto Ortega Sánchez, Sergio “La Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores, según trascendió en las últimas horas.
Un casino de Las Vegas demandó a cuatro ex futbolistas argentinos por US$ 2,6 millones
Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores fueron demandados en Estados Unidos por supuestas deudas con un casino de Las Vegas. Si no responden en 21 días, podrían enfrentar una sentencia en rebeldía y embargos.
La presentación apunta al presunto incumplimiento en el pago de instrumentos de crédito utilizados para el juego, conocidos como markers. Se trata de documentos similares a un cheque que, siempre de acuerdo con la denuncia, fueron rechazados cuando el casino intentó cobrarlos por falta de fondos.
En esta primera etapa, el casino impulsa demandas individuales con el objetivo de recuperar unos 2,6 millones de dólares. El caso abrió un nuevo foco judicial sobre figuras argentinas vinculadas al ambiente del deporte y del espectáculo en suelo estadounidense.
Qué reclama el casino
La base de la denuncia está en esos markers entregados a los ex futbolistas como mecanismo de crédito dentro del casino. La acusación sostiene que esos documentos no fueron cubiertos en tiempo y forma y que, al ser presentados al cobro, resultaron incobrables.
Ese punto no es menor dentro del sistema legal estadounidense, especialmente en Nevada, donde este tipo de instrumentos vinculados al juego tienen validez formal y pueden derivar en reclamos judiciales si no son cancelados. Por eso el conflicto avanzó directamente hacia los tribunales.
Los cuatro denunciados tendrán ahora 21 días para responder formalmente una vez que sean notificados. Si no lo hacen, el proceso podría avanzar hacia una sentencia por rebeldía, una instancia que habilitaría medidas de ejecución sobre dinero o bienes.
El vínculo con el caso Quique Felman
La ofensiva judicial del casino aparece además conectada con otro episodio reciente que ya había generado repercusión en la Argentina: el del periodista Enrique “Quique” Felman, detenido en febrero de este año en el marco de una causa por supuesto fraude al casino Resorts World.
Según se desprende de la información conocida, el caso de los ex futbolistas sería una profundización de esa misma estrategia legal. Es decir, el casino estaría avanzando ahora sobre otras figuras a las que también señala por compromisos de pago impagos dentro de su operatoria de juego.
Felman estuvo 12 días detenido en el centro de detención Metro West, en Miami. Después de recuperar la libertad, aseguró que era inocente y que había sido víctima de la situación. También dio detalles de cómo fueron esos días de encierro en territorio estadounidense.
Un expediente con impacto argentino
La aparición de nombres como Berti, Zárate, Ortega Sánchez y Flores le dio al caso una resonancia inmediata en la Argentina. No se trata de figuras anónimas, sino de ex jugadores con recorrido en el fútbol grande del país y con fuerte reconocimiento público.
La causa, por ahora, se mueve en el terreno civil y económico alrededor del cobro de estas supuestas deudas. Sin embargo, el antecedente de Felman y el peso judicial que estos expedientes pueden tener en Estados Unidos elevan el interés sobre cómo responderán los denunciados en los próximos días.
El punto decisivo pasa ahora por la notificación y por la reacción formal de cada uno de los ex futbolistas. Esa primera respuesta marcará si el expediente entra rápidamente en una fase más agresiva o si el conflicto empieza a encaminarse por otra vía judicial.