Conflicto judicial

Un casino de Las Vegas demandó a cuatro ex futbolistas argentinos por US$ 2,6 millones

Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores fueron demandados en Estados Unidos por supuestas deudas con un casino de Las Vegas. Si no responden en 21 días, podrían enfrentar una sentencia en rebeldía y embargos.