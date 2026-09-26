En un choque electrizante y cargado de controversia, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras derrotar por 3-1 a Estudiantes de La Plata en la provincia de Santiago del Estero.
Rosario Central venció a Estudiantes y gritó campeón en una Supercopa Internacional repleta de polémicas
El Canalla se impuso por 3-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades gracias a un doblete de Ángel Di María y un tanto agónico de Julián Fernández. El conjunto platense protestó enérgicamente dos decisiones clave del árbitro Darío Herrera que cambiaron el curso del encuentro. Hubo incidentes entre los jugadores en el final y Juan Sebastián Verón increpó al juez.
La historia arrancó favorable para el Pincha, que logró romper la paridad de forma prematura a través de una definición de Alexis Castro. Sin embargo, el equipo rosarino reaccionó a tiempo y logró revertir el resultado de la mano de un inspirado Ángel Di María.
La temperatura de la final comenzó a elevarse en la parte complementaria debido a las decisiones del juez Darío Herrera, las cuales generaron un fuerte malestar en el elenco platense.
La primera gran polémica aconteció a los 7 minutos del segundo tiempo, cuando el réferi cobró un penal para Rosario Central por un supuesto agarrón de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti, acción que fue convalidada tras la revisión del VAR y que Di María cambió por gol para colocar el 2-1 parcial.
Poco más tarde, el banco albirrojo volvió a estallar de bronca al reclamar una segunda tarjeta amarilla para Elías Gómez que el árbitro decidió omitir, evitando así la expulsión del futbolista canalla.
Con el partido totalmente desvirtuado por las discusiones, Julián Fernández liquidó la historia a los 96 minutos firmando el 3-1 definitivo. Tras el pitazo final y el último tanto, el campo de juego se convirtió en un verdadero caos: se registraron corridas, empujones y un severo forcejeo que se trasladó hasta la zona de vestuarios, coronado con el ingreso del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien saltó al césped para increpar directamente a Herrera por su desempeño arbitral.