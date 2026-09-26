Escándalo y arbitraje bajo la lupa

Rosario Central venció a Estudiantes y gritó campeón en una Supercopa Internacional repleta de polémicas

El Canalla se impuso por 3-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades gracias a un doblete de Ángel Di María y un tanto agónico de Julián Fernández. El conjunto platense protestó enérgicamente dos decisiones clave del árbitro Darío Herrera que cambiaron el curso del encuentro. Hubo incidentes entre los jugadores en el final y Juan Sebastián Verón increpó al juez.