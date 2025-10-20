Central San Javier debutó con una victoria 3-1 ante Alumni

En una tarde de fiesta futbolera, Central San Javier tuvo un debut soñado en el Torneo Federal Regional Amateur, al vencer por 3 a 1 a Alumni de Laguna Paiva en el estadio local, con un gran acompañamiento del público.
Con goles de Centurión, Martínez e Iriarte, el “Rojo” comenzó el certamen con un triunfo ante su gente y se ilusiona en el Regional.
El conjunto dirigido por Nicolás Giúdice mostró solidez y carácter para quedarse con los primeros tres puntos del certamen. Ariel Centurión abrió el marcador en la primera etapa, desatando el festejo costero. En el complemento, Brian Rego empató transitoriamente para la visita, pero Central reaccionó rápido: Brian Martínez volvió a poner al equipo al frente y Emiliano Iriarte, de penal, sentenció el 3 a 1 definitivo.
El partido fue arbitrado por una terna de la Liga Reconquistense de Fútbol, encabezada por Nicolás Ojeda, acompañado por Rubén Bertschi y Gastón Walter.
Con esta victoria, Central San Javier arranca el Torneo Regional con el pie derecho, demostrando jerarquía y actitud en su presentación. Ahora, el equipo afrontará dos compromisos consecutivos como visitante, frente a Colón y Sanjustino, en el norte santafesino.
El entusiasmo y el acompañamiento del público fueron protagonistas en una tarde que marca el inicio de un nuevo desafío regional para el fútbol costero.
