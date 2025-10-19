Atlético de Rafaela perdió por penales y agotó una chance para volver a la Primera Nacional
En un partido intenso y con muchas tarjetas, ninguno de los dos equipos logró romper el cero en San Nicolás. Bolívar se consagró desde los doce pasos y La Crema se jugará la última oportunidad en el reducido.
Bolivar venció a La Crema por penales y se quedó con el ascenso a la Primera Nacional.
La gran final por el ascenso a la Primera Nacional se jugó en un estadio colmado en San Nicolás, con un clima cargado de expectativa. Club Ciudad de Bolívar hizo de local ante Atlético de Rafaela en un encuentro que terminó igualado 0 a 0 en el tiempo reglamentario.
El desarrollo fue parejo, friccionado y con más amonestaciones que situaciones de peligro. El desenlace llegó desde los doce pasos, donde Bolívar fue más efectivo y logró el histórico ascenso. La Crema se jugará la última chance en el reducido.
Primer tiempo trabado
El arranque del partido mostró a ambos equipos estudiándose mutuamente. Aunque el público de Bolívar ingresó con demora, el ambiente rápidamente se encendió en la tribuna. En el terreno de juego, el equilibrio fue absoluto: algunas aproximaciones sin riesgo marcaron los primeros minutos.
La primera situación de tensión llegó a los 7’, cuando Santiago Navarro recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre Lucas Albertengo. A partir de allí, el encuentro se volvió áspero y muy cortado. A los 20’, un codazo de Matías Martínez sobre Khalil Caraballo generó polémica: sólo vio la amarilla. También fueron amonestados Gabriel Fernández y Elías Martínez por forcejeos en el área.
Hubo gran acompañamiento del hincha rafaelino en San Nicolás.
Bolívar tuvo una ocasión clarísima a los 24’: un centro preciso de Arnaldo González encontró la cabeza de Caraballo, que no pudo concretar. Rafaela respondió con faltas tácticas y Capurro se sumó a la lista de amonestados. El árbitro Juan Ignacio Nebbietti mostró tres amarillas por lado antes de que finalizara la primera etapa.
En el cierre, Ciudad inclinó la cancha. Duarte desbordó y asistió a Caraballo, que no pudo definir en el área chica, y Navarro conectó un cabezazo que pasó apenas por encima del travesaño. Pese al empuje, el marcador no se movió: 0 a 0 al descanso.
Segunda etapa intensa
El complemento mantuvo el tono físico y disputado. A los 2’, Ponce fue amonestado, y dos minutos después Caraballo también recibió tarjeta por reiteración de faltas. Ciudad de Bolívar estuvo cerca de abrir el marcador con un zurdazo de Lapettina que se fue apenas alto.
Atlético de Rafaela movió el banco temprano, con el ingreso de Protti y más tarde Ontivero, en busca de mayor profundidad. Sin embargo, el partido cayó en un pozo: muchas interrupciones, roces y poco juego asociado. Bolívar tenía más la pelota, pero no encontraba profundidad.
Atlético se jugará una nueva chance en el reducido.
A la media hora, el equipo local realizó un doble cambio para refrescar la ofensiva. El tramo final fue de alto voltaje: un tiro libre ejecutado por Rafaela cruzó toda el área y por poco no terminó en gol, salvado sobre la línea por Lapettina. Minutos después, Quintana fue amonestado en Bolívar.
El entrenador de Ciudad realizó cambios defensivos en los minutos finales, incluyendo una modificación sorpresiva: a los 48’ Enzo Álvarez reemplazó a Taborda en el arco para afrontar la definición por penales. Rafaela también realizó su último cambio con el ingreso de Márquez.
Definición para el infarto
A las 18:00 comenzó la tanda de penales. La tensión en el estadio era máxima. El primero en patear fue González, pero Bilbao se agigantó y atajó el remate, dándole aire a Atlético. Sin embargo, Gabriel Fernández no pudo aprovechar la ventaja y desvió su tiro.
Pérez abrió el marcador para Bolívar con un remate certero. Márquez empató para Rafaela con un tiro alto a la izquierda. Luego, Yeri volvió a adelantar al “Celeste de Bs As” y Ponce igualó la serie 2 a 2. Quintana falló para Bolívar y la ilusión de Rafaela creció. Enseguida, Fuyana convirtió su penal para el 3 a 2 a favor de Atlético.
Lapettina no falló y puso el 3 a 3. Ontivero, con el cierre de la serie en sus pies, estrelló la pelota en el palo. La tensión crecía a cada ejecución. Martínez remató para Bolívar y Bilbao volvió a atajar, desatando el festejo parcial de la hinchada rafaelina. Pero Protti tampoco pudo convertir: el arquero Álvarez se lo tapó.
La Crema intentó pero no pudo.
Schonfeld adelantó otra vez a Bolívar (4-3) y Albertengo igualó. Luego Maciel, con un tiro fuerte al medio, puso el 5 a 4. La responsabilidad quedó en los pies de Affranchino, que envió su remate afuera.
Bolívar ganó 5 a 4 en los penales y consiguió el ansiado ascenso a la Primera Nacional, en una definición cargada de drama y nerviosismo.
Tras el último penal, el festejo de los bonaerenses fue inmediato: jugadores, cuerpo técnico y todo el estadio “Celeste” celebraron un ascenso histórico. Atlético Rafaela, en cambio, se quedó a un paso del objetivo, tras un partido equilibrado que pudo haber sido para cualquiera.
Reducido
Ahora “La Crema” le tocará volver a jugar recién en noviembre en un “reducido” donde batallará por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
