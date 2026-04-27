Copa Libertadores

Una excursión "canalla" a Venezuela con la ilusión de ganar y seguir con el plan

Después de muchas horas de vuelo, Rosario Central está en Caracas para enfrentar a Universidad Central este martes por la noche, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Si el equipo rosarino obtiene un triunfo, encaminará la clasificación y podrá poner las energías en el torneo local