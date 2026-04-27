Rosario Central afronta por estas horas su periplo más largo y agotador en el marco de la disputa del Grupo H de la Copa Libertadores de América.
Una excursión "canalla" a Venezuela con la ilusión de ganar y seguir con el plan
Después de muchas horas de vuelo, Rosario Central está en Caracas para enfrentar a Universidad Central este martes por la noche, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Si el equipo rosarino obtiene un triunfo, encaminará la clasificación y podrá poner las energías en el torneo local
Este domingo viajó a Venezuela, el destino más lejano de todos, con una logística que incluyó una larga espera en el aeropuerto de Rosario y luego un vuelo con escala para recarga de combustible que en total duró más de doce horas.
Todo ese esfuerzo, el cuerpo técnico y el plantel tratarán de traducirlo en una victoria que le permita al “Canalla” seguir con el plan trazado para este primer semestre del año.
8vos en la mira
Esa planificación consiste en resolver lo más rápido posible la clasificación a los octavos de final de la Libertadores para luego poner las energías en el Torneo Apertura, donde Central ya tiene abrochado su pase a los playoffs.
Después de la victoria del viernes en Río Cuarto sobre Estudiantes, al conjunto rosarino le queda un solo partido, ante Tigre en el “Gigante” de Arroyito, para definir su posición final en la Zona B y para conocer su rival de octavos de final.
Por ahora, la planificación le viene saliendo bien al técnico Jorge Almirón. Después de un arranque con dudas en la Copa, por aquel empate de local contra Independiente del Valle de Ecuador, el triunfo sobre Libertad en Paraguay le aportó mucha tranquilidad al equipo. Si logra traerse los tres puntos de Caracas, la llave a octavos de la Copa estará prácticamente en el bolsillo.
Universidad Central es uno de los debutantes en la Copa Libertadores y, en los papeles previos, es un equipo de menor jerarquía que Central. Pero los “canallas” no deberán descuidarse, como le pasó a Libertad en la primera fecha del grupo, cuando los venezolanos vencieron al conjunto paraguayo -hasta aquí el más flojo de los cuatro- por 3 a 1.
En la segunda jornada del Grupo H, Universidad Central cayó derrotado por 3 a 1 en Ecuador, frente a Independiente del Valle, que tiene los mismos puntos que Central y lidera la zona por diferencia de gol. En esa misma jornada, el “Canalla” obtuvo una victoria fundamental ante Libertad en Asunción, con el festejado gol de Enzo Copetti sobre el final del encuentro.
En busca de los tres puntos
Por todo eso, el choque de este martes a las 21 en el Estadio Olímpico de Caracas es muy importante para la definición del Grupo H. Si Central vuelve a Rosario con los tres puntos, tendrá allanado el camino hacia la próxima fase, ya que le quedarán dos partidos de local en las revanchas.
Pero si es sorprendido por los venezolanos, estará obligado a ganar casi todo en los tres partidos que restarán.
En tanto, un empate no sería un mal resultado para los rosarinos, ya que le permitiría a Central conservar el segundo puesto en el grupo. Eso sí, podría quedar lejos de la primera posición, si es que Independiente del Valle derrota a Libertad, como indican todos los pronósticos.
Por lo pronto, Central se prepara para jugar este encuentro en Venezuela con lo mejor que tiene. Ángel Di María esta vez sí formó parte de la delegación y será titular, a diferencia del viaje anterior a Paraguay, en el que no pudo ser parte por una molestia muscular de la que ya está recuperado.