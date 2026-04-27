Racing Club de Montevideo escribió una de las páginas más importantes de su historia al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo. El conjunto de Sayago logró el título de forma anticipada, a falta de dos fechas para el cierre del certamen, en una campaña que combinó solidez, regularidad y eficacia.
Insólito: se enteraron en el colectivo que eran campeones del fútbol uruguayo
El equipo de Sayago se consagró por primera vez en Primera División y lo logró antes del final del torneo. Una campaña sólida que quedará en la historia. La reacción al conocer la conquista.
El momento decisivo se concretó en la 13ª fecha, cuando Racing cumplió con su parte al vencer 1-0 a Cerro Largo como visitante, mientras que sus perseguidores no lograron sumar lo necesario para mantenerse en la pelea. Ese resultado, sumado a la derrota de Peñarol, selló una consagración histórica para un club que nunca había ganado un título de Primera División.
Una campaña que marcó el camino
El equipo dirigido por Christian Chambian alcanzó los 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y apenas una derrota, números que reflejan su dominio a lo largo del torneo. Tras un debut con caída, el conjunto logró recomponerse rápidamente y se mantuvo invicto durante gran parte de la competencia, consolidándose como el más regular.
Además de los resultados, Racing se destacó por su identidad de juego. Supo mezclar juventud y experiencia, con un plantel que respondió en momentos clave y sostuvo la ventaja en la tabla ante rivales históricos del fútbol uruguayo. La diferencia final con sus escoltas fue amplia, lo que reafirma la contundencia de su campaña.
Un dato singular fue la forma en que se enteró de la consagración: el plantel se encontraba en viaje tras el triunfo en Melo cuando se confirmaron los resultados que le dieron el título, lo que generó festejos espontáneos antes del regreso a Montevideo.
Un título que abre nuevas puertas
La conquista no solo representa un hito deportivo, sino también institucional. Racing, fundado en 1919, logró así su primer campeonato en la máxima categoría tras más de un siglo de historia, dejando atrás años de protagonismo intermitente y consolidándose en la elite del fútbol uruguayo.
El título le asegura, además, un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo 2026 y la clasificación a competencias internacionales, al menos a la Copa Sudamericana, con la posibilidad de aspirar a objetivos mayores en la temporada.
La consagración será celebrada con su gente en el Parque Roberto en los próximos encuentros, donde el equipo tendrá la oportunidad de cerrar el torneo con una vuelta olímpica en casa. Para Racing, el Apertura 2026 no es solo un campeonato: es el punto más alto de una historia que, desde ahora, ya tiene su capítulo más glorioso.