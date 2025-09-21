Un santotomesino en la selección de taekwondo que va al Mundial

César Enrique Ismael Busca es un jovencito de solo 15 años de edad que sueña con la gloria en la lejana Croacia. Cinturón negro y primer dan, integra la selección argentina que participará del Mundial de taekwondo que se realizará del 5 al 12 de octubre, formando parte de un selecto grupo de 80 deportistas y siendo uno de los más chicos, pues su categoría es la de pre junior.
Oriundo de Santo Tomé,está haciendo todo a pulmón y, naturalmente, necesita de la ayuda de la sociedad en general para costearse el viaje. En algo ayuda la Federación Argentina, pues al margen del viaje también hay que pagar los gastos de inscripción para el torneo. Y se nota que cualidades le sobran, porque empezó a entrenar con la selección en abril y ya fue elegido para ir al Mundial. "Tuve que consensuar los entrenamientos, porque me pedían que fuera toda la semana y se me hace imposible por el colegio y también por los gastos, así que voy un día y me sumo a los entrenamientos del resto del equipo", le contó César a El Litoral.
Se inició a los 8 años y ya ha conseguido títulos que lo fueron encaramando y su nombre adquirió consideración a nivel nacional, siendo, indudablemente, de los mejores de su categoría. En el 2018, apenas se inició en esta actividad, compitió en el Campeonato Centro Y Sudamericano de Buenos Aires, logrando el primer puesto en Lucha y tercero en Formas. A partir de allí, compitió de manera sostenida, hasta llegar a participar con gran suceso en la copa del mundo y lograr el tercer puesto en lucha individual (+ de 65kg) y primer puesto en lucha por equipos.
La pose de este santotomesino que desde los 8 años fue progresando y tiene ahora, con tan solo 15 de edad, la oportunidad de disputar un Mundial representando a la Argentina.
Su maestra es Patricia Peretti y la preparación física corre por cuenta de la profesora Belén Aranda. Ya en los últimos días de su preparación, también son los días finales para conseguir los recursos que aún están faltando para que este santotomesino de grandes condiciones, pueda representar al país en un Mundial. El contacto para comunicarse es el 342 5606 710 o bien al instagram cesar_busca.
En este recorrido, que le ha llevado la mitad de su vida, pues se inició a los 8 años y cuenta con 15 de edad en este momento, César Busca ha representado a la provincia de Santa Fe y al país en varios campeonatos a nivel sudamericano y trascendiendo también, como en esta ocasión, las fronteras del continente. Si dudas que sus condiciones son innegables y esto, más el enorme sacrificio que viene haciendo para progresar en esta actividad, lo hizo acreedor al reconocimiento de quienes eligen a los que van a representar a la Argentina. Y haber hecho podio en tantas oportunidades, le otorga a Busca la oportunidad de competir en igualdad de condiciones a nivel mundial, algo que se empezará a materializar desde el 5 del mes que viene en la lejana Croacia.
Dejanos tu comentario
