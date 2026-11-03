Champions League

PSG aplastó a Villarreal en una jornada que tuvo el festejo de Soulé y la remontada del Manchester United

El conjunto parisino goleó 6 a 0 al Submarino Amarillo en España, mientras que los Diablos Rojos levantaron un 0-2 en Old Trafford y superaron 3 a 2 a la Roma, que se había puesto en ventaja con un tanto del atacante argentino.