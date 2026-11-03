Paris Saint-Germain aplastó por 6 a 0 a Villarreal en condición de visitante por la fecha 4 de la UEFA Champions League, en una jornada donde la acción en el continente también dejó el triunfo del Manchester United por 3 a 2 ante Roma, la victoria del Barcelona por 3 a 0 frente al Aston Villa y la goleada del Inter de Milán por 3 a 0 sobre Feyenoord.
PSG aplastó a Villarreal en una jornada que tuvo el festejo de Soulé y la remontada del Manchester United
El conjunto parisino goleó 6 a 0 al Submarino Amarillo en España, mientras que los Diablos Rojos levantaron un 0-2 en Old Trafford y superaron 3 a 2 a la Roma, que se había puesto en ventaja con un tanto del atacante argentino.
El elenco parisino montó un verdadero show al anotar cuatro goles en tan solo ocho minutos durante el primer tiempo. La cuenta se abrió a los 8 minutos por intermedio de João Neves, quien capturó un rebote en la puerta del área chica.
En la quinta fecha, PSG recibirá a Roma el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 en el Parc des Princes, mientras que Villarreal visitará a S. Praga el mismo día a las 14:45 en el estadio Evzena Rosického.
Por el mismo certamen, Manchester United apagó el incendio en Old Trafford y cortó una racha de nueve partidos sin triunfos al remontar un 0-2 ante Roma.
El equipo italiano se había puesto en ventaja con goles de Matías Soulé a los 11 minutos y Donyel Malen de penal a los 17. En la segunda mitad, un penal ejecutado por el capitán Bruno Fernandes a los 13' descontó para el equipo conducido por Carrick, mientras que un doblete de Matheus Cunha en un lapso de tres minutos selló el vibrante 3 a 2.
El Gol del argentino Soulé
Por su parte, Barcelona superó 3 a 0 al Aston Villa para recuperarse de su caída previa ante PSG. Lamine Yamal abrió la cuenta tras interceptar una mala salida de João Gomes y enganchar ante Pau Torres.
Pese a las respuestas del visitante con remates de João Gomes, Matthew Cash y Johan Manzambi, el club catalán sentenció el triunfo en el complemento con un doblete de Raphinha: el primero a los 7' tras desviarse en Pau Torres a pase de Anthony Gordon, y el segundo tras anticiparse a un centro tres dedos de Joao Cancelo. Aston Villa solo inquietó al final con un cabezazo de Leon Goretzka al palo.
El Bayern Múnich le ganó 2 a 0 como visitante al Atlético de Madrid por la Champions League y estiró su invicto. Tras un primer tiempo parejo donde el equipo de Simeone tuvo sus chances, los alemanes dominaron el complemento.
Finalmente, Inter de Milán no tuvo problemas en Países Bajos y goleó 3 a 0 a Feyenoord para acomodarse en la zona de playoffs con 6 puntos.
Resultados de la jornada:
- Galatasaray 2-0 Stuttgart
- Shakhtar 0-1 Sporting Lisboa
- Bodo/Glimt 0-0 Lille
- LASK 4-0 Slovan