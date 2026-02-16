Benfica–Real Madrid abren los playoffs de la Champions League

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada de alto voltaje que tendrá como plato fuerte el cruce entre el Benfica y el Real Madrid, dos gigantes europeos que ya ofrecieron un duelo electrizante en la fase inicial.
Aquel resultado definió posiciones de manera dramática: al Madrid le bastaba caer por un gol para asegurarse un lugar entre los ocho mejores y avanzar directamente a octavos, mientras que el Benfica necesitaba ganar por dos para no quedar eliminado.
La historia se resolvió en la última acción del partido, cuando el arquero ucraniano Anatoliy Trubin selló el 4-2 definitivo en una jugada que quedó marcada entre las definiciones más insólitas de la competición.
Ambos equipos llegan con cuentas pendientes tras el 4-2 en la última fecha de la primera fase. Credito: REUTERS/Pedro Nunes
Finalmente, el equipo español terminó noveno en la tabla general, mientras que el conjunto luso se clasificó en el vigésimo cuarto puesto, ingresando por margen mínimo al cuadro de playoffs.
El regreso de Mourinho y un cruce con historia
El choque también tiene un condimento especial: el actual entrenador del Benfica es José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y dejó una huella profunda en el club blanco.
El estratega portugués buscará ahora eliminar a su exequipo en una llave que promete intensidad táctica, fricción y máxima exigencia. Del lado madrileño, la experiencia en instancias decisivas y la tradición copera aparecen como argumentos de peso.
PSG, Juventus y más duelos atractivos
La jornada del martes también ofrecerá otros cruces de jerarquía. El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, visitará al AS Monaco desde las 17 en un duelo francés de alto riesgo.
En paralelo, el Galatasaray recibirá a la Juventus a las 14:45, mientras que el Borussia Dortmund será local ante el Atalanta desde las 17.
Atletico Madrid vista al Brugge en Bélgica. Credito: REUTERS/Susana Vera
La acción continuará el miércoles con los siguientes enfrentamientos: Qarabag FK vs. Newcastle United (14:45), Olympiacos vs. Bayer Leverkusen (17:00), Club Brugge vs. Atlético de Madrid (17:00) y Bodø/Glimt vs. Inter de Milán (17:00)
Con duelos equilibrados y varios campeones de Europa en escena, los playoffs abren una fase decisiva en la Champions: margen mínimo de error y 180 minutos para sostener el sueño continental.