#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón

Benfica–Real Madrid abren los playoffs de la Champions League

La fase eliminatoria de la Champions se pone en marcha con un cruce de peso en Portugal. Benfica y Real Madrid reeditan un duelo que ya dejó una definición inolvidable.

Lisboa, escenario del gran duelo que abre la fase eliminatoria. Credito: REUTERS/Pedro RochaLisboa, escenario del gran duelo que abre la fase eliminatoria. Credito: REUTERS/Pedro Rocha
Seguinos en
Por: 

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada de alto voltaje que tendrá como plato fuerte el cruce entre el Benfica y el Real Madrid, dos gigantes europeos que ya ofrecieron un duelo electrizante en la fase inicial.

Mirá tambiénColón, la lesión de Bonansea y los cinco puntos positivos de un debut promisorio

El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, en Lisboa, desde las 17 (hora de Argentina), con transmisión de ESPN y Disney+.

Un antecedente inolvidable

Ambos equipos llegan con cuentas pendientes tras el impactante 4-2 que el conjunto portugués logró en la última fecha de la primera fase.

Mirá tambiénColapinto afina detalles antes del arranque en Australia: horarios y TV de los últimos test de pretemporada

Aquel resultado definió posiciones de manera dramática: al Madrid le bastaba caer por un gol para asegurarse un lugar entre los ocho mejores y avanzar directamente a octavos, mientras que el Benfica necesitaba ganar por dos para no quedar eliminado.

La historia se resolvió en la última acción del partido, cuando el arquero ucraniano Anatoliy Trubin selló el 4-2 definitivo en una jugada que quedó marcada entre las definiciones más insólitas de la competición.

Soccer Football - UEFA Champions League - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - January 28, 2026 Benfica's Anatoliy Trubin celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Pedro NunesAmbos equipos llegan con cuentas pendientes tras el 4-2 en la última fecha de la primera fase. Credito: REUTERS/Pedro Nunes

Finalmente, el equipo español terminó noveno en la tabla general, mientras que el conjunto luso se clasificó en el vigésimo cuarto puesto, ingresando por margen mínimo al cuadro de playoffs.

El regreso de Mourinho y un cruce con historia

El choque también tiene un condimento especial: el actual entrenador del Benfica es José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y dejó una huella profunda en el club blanco.

Soccer Football - UEFA Champions League - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - January 28, 2026 Benfica's Nicolas Otamendi in action with Real Madrid's Eduardo Camavinga REUTERS/Pedro RochaAmbos equipos llegan con cuentas pendientes tras el 4-2 en la última fecha de la primera fase. Credito: REUTERS/Pedro Nunes

El estratega portugués buscará ahora eliminar a su exequipo en una llave que promete intensidad táctica, fricción y máxima exigencia. Del lado madrileño, la experiencia en instancias decisivas y la tradición copera aparecen como argumentos de peso.

PSG, Juventus y más duelos atractivos

La jornada del martes también ofrecerá otros cruces de jerarquía. El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, visitará al AS Monaco desde las 17 en un duelo francés de alto riesgo.

En paralelo, el Galatasaray recibirá a la Juventus a las 14:45, mientras que el Borussia Dortmund será local ante el Atalanta desde las 17.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Bodo/Glimt - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - January 28, 2026 Bodo/Glimt's Fredrik Andre Bjorkan in action with Atletico Madrid's Julian Alvarez REUTERS/Susana VeraAtletico Madrid vista al Brugge en Bélgica. Credito: REUTERS/Susana Vera

La acción continuará el miércoles con los siguientes enfrentamientos: Qarabag FK vs. Newcastle United (14:45), Olympiacos vs. Bayer Leverkusen (17:00), Club Brugge vs. Atlético de Madrid (17:00) y Bodø/Glimt vs. Inter de Milán (17:00)

Con duelos equilibrados y varios campeones de Europa en escena, los playoffs abren una fase decisiva en la Champions: margen mínimo de error y 180 minutos para sostener el sueño continental.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
UEFA Champions League
Portugal
España

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro