Chris Paul anunció su retiro a los 40: se va el “Point God”, leyenda sin anillo

Chris Paul anunció su retiro a los 40 años y cerró una carrera de 21 temporadas en la NBA. Se va como uno de los mejores bases de su era: 2° histórico en asistencias y robos, sin anillo.

Chris Paul anunció su retiro en la previa del fin de semana del All-Star 2026.
La NBA pierde a uno de sus estrategas más influyentes del siglo: Chris Paul anunció su retiro y cerró 21 temporadas de conducción, lectura y liderazgo. Lo hizo en la antesala del fin de semana del All-Star, con un mensaje directo en redes.

A los 40, se va el base que convirtió el orden en un arte. “Point God” por su control del ritmo y su capacidad para poner a todos en el lugar justo. Su despedida también llegó el mismo día en que fue desvinculado por Toronto, según reportes.

Dec 8, 2024; San Antonio, Texas, USA; San Antonio Spurs guard Chris Paul (3) moves into second place on the all-time assist leaders list in the first half against the New Orleans Pelicans at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn ImagesEl base se va como 2° histórico de la NBA en asistencias y robos. Foto: Reuters

Números que explican la leyenda

Paul termina como 2° en la historia de la liga en asistencias y robos, solo detrás de John Stockton. Esa doble cima resume lo que fue: creación y presión, pase y hurto, inteligencia y oficio.

En premios, fue 12 veces All-Star y acumuló selecciones All-NBA y All-Defensive que lo sostuvieron en la elite durante dos décadas. En 2021 llegó a las Finales con Phoenix, su tiro más claro al anillo que siempre le quedó lejos.

Dec 15, 2022; Los Angeles, California, USA; Phoenix Suns guard Chris Paul (3) shoots against the Los Angeles Clippers during the second half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY SportsChris estuvo cerca del anillo en Suns. Foto: Reuters

De New Orleans a la era Lob City

Su historia NBA arrancó en 2005 en New Orleans, con impacto inmediato y una carrera armada alrededor de la conducción. Luego llegaron los Clippers y la postal de “Lob City”, un ciclo que no fue campeón pero definió una identidad en la liga.

También dejó marca en Houston y Oklahoma City, y transitó etapas finales en otros destinos, siempre con la misma firma: ordenar, competir y elevar el piso de sus equipos. Su legado quedó asociado a esa garantía.

The twelve players selected for the 2012 U.S. Olympic men's basketball team pose during a news conference at the Wynn Las Vegas Resort in Las Vegas, Nevada July 7, 2012.Back row (L-R) Carmelo Anthony, Blake Griffin, Tyson Chandler, Kevin Love, Kevin Durant, and LeBron James. Front row (L-R) Chris Paul, Russell Westbrook, Deron Williams, James Harden, Andre Iguodala, and Kobe Bryant. REUTERS/Steve Marcus (UNITED STATES - Tags: SPORT BASKETBALL OLYMPICS) eeuu seleccion eeuu estados unidos basquet presentacion de los basquetbolistas norteamericanosPaul ganó dos oros olímpicos: 2008 y 2012 con Estados Unidos. Foto: Reuters

Oro olímpico y poder fuera de la cancha

En selección, Paul fue campeón olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012, dos medallas de oro que completan su vitrina internacional.

Y fuera del parquet, ocupó un rol clave como presidente de la NBPA, con peso en la defensa de los jugadores y en la cocina política de la liga. No levantó el Larry O’Brien, pero su influencia quedó escrita en otra clase de trofeos.

