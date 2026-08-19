A un mes de la final del Mundial que disputaron Argentina y España, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó duramente a quienes pusieron en duda el desempeño del seleccionado y sostuvieron que los jugadores se habían entregado.
A un mes de la final, Chiqui Tapia respaldó a la Selección: “Los valores no se negocian”
El presidente de la AFA cuestionó las acusaciones que circularon tras el partido y reclamó que quienes difundieron esas versiones reconozcan su error.
El dirigente reclamó que quienes difundieron esas versiones se disculparan y calificó lo ocurrido como una “mentira”, una “operación” y una “campaña miserable”.
El fuerte mensaje de Tapia
“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, escribió Tapia al comienzo de su publicación.
El titular de la AFA cuestionó que, transcurrido ese tiempo, ninguno de quienes realizaron esas acusaciones haya reconocido públicamente un error.
“Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’”, expresó.
Tapia sostuvo que equivocarse forma parte de cualquier actividad, pero marcó una diferencia entre un error y mantener deliberadamente una acusación que, según su postura, no estaría respaldada por los hechos.
La defensa de los jugadores y el cuerpo técnico
En otro tramo de su mensaje, el dirigente salió en defensa del plantel y del cuerpo técnico, al considerar que fueron objeto de cuestionamientos injustos.
“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, manifestó.
También rechazó especialmente las acusaciones que apuntaron contra los futbolistas.
“De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”, sostuvo.
“No tienen nada que explicar”
Tapia también cuestionó a quienes decidieron guardar silencio después de instalar las acusaciones y pidió que se hagan responsables de sus dichos.
“No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, afirmó.
Hacia el final de su publicación, aseguró que los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y colaboradores pueden mantener “la frente en alto” por lo ocurrido durante la final.
“Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, señaló.
Finalmente, Tapia cerró su mensaje con una frase dirigida directamente a quienes participaron de las acusaciones: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.