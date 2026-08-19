A un mes de la final con España

Un partido perdido que no mancha la gloria ganada

Aquel 19 de julio, en el Metlife de New Jersey, un equipo argentino con casi nada de resto físico y emocional, cayó ante una buena selección. La verdadera final la habían jugado cuatro días antes, ante Inglaterra. Fue el cierre del mejor proceso de la historia del fútbol argentino.