La Sudamericana 2026 ya tiene calendario: CONMEBOL confirmó días y horarios de la fase preliminar
El ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer el cronograma oficial de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026. La instancia preliminar se disputará entre el 3 y el 5 de marzo, con partidos únicos entre equipos del mismo país que definirán a los clasificados a la fase de grupos.
Lanús el último campeón. Credito: REUTERS/Cesar Olmedo
La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL confirmó de manera oficial los días y horarios de los encuentros correspondientes a la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026. Esta instancia inicial será clave para determinar qué equipos accederán a la fase de grupos del segundo certamen continental más importante de Sudamérica.
La etapa preliminar se disputará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de marzo, y contará con 32 equipos, que se enfrentarán en partidos únicos bajo el formato de eliminación directa. En cada cruce, los clubes serán del mismo país, replicando el esquema de “fase nacional” implementado en ediciones anteriores.
Los países participantes y el formato de competencia
En esta Primera Fase participarán equipos de Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tal como establece el reglamento del certamen, no habrá representantes de Argentina ni de Brasil en esta instancia, ya que ambos países ingresan directamente a la fase de grupos.
Los ganadores de cada llave obtendrán la clasificación directa a la siguiente ronda, donde se sumarán a los equipos ya clasificados y darán forma a los grupos de la Copa Sudamericana 2026.
El detalle de los cruces por país
Bolivia
Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo – 4 de marzo, 18:00
Independiente Petrolero vs. Guabirá – 3 de marzo, 18:00
Chile
Universidad de Chile vs. Palestino – 4 de marzo, 21:30
Cobresal vs. Audax Italiano – 3 de marzo, 21:30
Colombia
Atlético Nacional vs. Millonarios – 4 de marzo, 19:30
América de Cali vs. Bucaramanga – 5 de marzo, 19:30
Ecuador
Deportivo Cuenca vs. Libertad – 4 de marzo, 21:30
Orense vs. Macará – 5 de marzo, 21:00
Paraguay
Nacional vs. Recoleta – 5 de marzo, 19:00
Sportivo Trinidense vs. Olimpia – 4 de marzo, 21:30
Perú
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso – 3 de marzo, 21:00
Cienciano vs. Melgar – 5 de marzo, 19:30
Uruguay
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting – 3 de marzo, 19:00
Boston River vs. Racing – 5 de marzo, 19:00
Venezuela
Academia Puerto Cabello vs. Monagas – 3 de marzo, 20:30
Los últimos campeones fueron equipos argentinos en 2024 y 2025. Credito: REUTERS/Cesar Olmedo
Caracas vs. Metropolitanos – 4 de marzo, 18:00
Camino abierto hacia la fase de grupos
Con el cronograma confirmado, la Copa Sudamericana 2026 comienza a tomar forma.
La Primera Fase será determinante para los clubes que buscan abrirse paso en el escenario internacional y sumarse a la pelea por “La Gran Conquista”, en un certamen que año tras año incrementa su competitividad y relevancia continental.