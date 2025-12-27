#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
La Sudamericana 2026 ya tiene calendario: CONMEBOL confirmó días y horarios de la fase preliminar

El ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer el cronograma oficial de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026. La instancia preliminar se disputará entre el 3 y el 5 de marzo, con partidos únicos entre equipos del mismo país que definirán a los clasificados a la fase de grupos.

Lanús el último campeón. Credito: REUTERS/Cesar OlmedoLanús el último campeón. Credito: REUTERS/Cesar Olmedo
La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL confirmó de manera oficial los días y horarios de los encuentros correspondientes a la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026. Esta instancia inicial será clave para determinar qué equipos accederán a la fase de grupos del segundo certamen continental más importante de Sudamérica.

La etapa preliminar se disputará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de marzo, y contará con 32 equipos, que se enfrentarán en partidos únicos bajo el formato de eliminación directa. En cada cruce, los clubes serán del mismo país, replicando el esquema de “fase nacional” implementado en ediciones anteriores.

Los países participantes y el formato de competencia

En esta Primera Fase participarán equipos de Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tal como establece el reglamento del certamen, no habrá representantes de Argentina ni de Brasil en esta instancia, ya que ambos países ingresan directamente a la fase de grupos.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Lanus' Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta and teammates celebrate with the trophy after winning the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar OlmedoLa etapa preliminar se disputará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de marzo, y contará con 32 equipos. Credito: REUTERS/Cesar Olmedo

Los ganadores de cada llave obtendrán la clasificación directa a la siguiente ronda, donde se sumarán a los equipos ya clasificados y darán forma a los grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El detalle de los cruces por país

Bolivia

Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo – 4 de marzo, 18:00

Independiente Petrolero vs. Guabirá – 3 de marzo, 18:00

Chile

Universidad de Chile vs. Palestino – 4 de marzo, 21:30

Cobresal vs. Audax Italiano – 3 de marzo, 21:30

Colombia

Atlético Nacional vs. Millonarios – 4 de marzo, 19:30

Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 General view of the Copa Sudamericana trophy on display before the match REUTERS/Cesar OlmedoLa etapa preliminar se disputará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de marzo, y contará con 32 equipos. Credito: REUTERS/Cesar Olmedo

América de Cali vs. Bucaramanga – 5 de marzo, 19:30

Ecuador

Deportivo Cuenca vs. Libertad – 4 de marzo, 21:30

Orense vs. Macará – 5 de marzo, 21:00

Paraguay

Nacional vs. Recoleta – 5 de marzo, 19:00

Sportivo Trinidense vs. Olimpia – 4 de marzo, 21:30

Perú

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso – 3 de marzo, 21:00

Cienciano vs. Melgar – 5 de marzo, 19:30

Uruguay

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting – 3 de marzo, 19:00

Boston River vs. Racing – 5 de marzo, 19:00

Venezuela

Academia Puerto Cabello vs. Monagas – 3 de marzo, 20:30

Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Racing Club v Cruzeiro - Estadio La Nueva Olla, Asuncion, Paraguay - November 23, 2024 Racing Club's Facundo Mura celebrates with the trophy after winning the Copa Sudamericana REUTERS/Cesar OlmedoLos últimos campeones fueron equipos argentinos en 2024 y 2025. Credito: REUTERS/Cesar Olmedo

Caracas vs. Metropolitanos – 4 de marzo, 18:00

Camino abierto hacia la fase de grupos

Con el cronograma confirmado, la Copa Sudamericana 2026 comienza a tomar forma.

La Primera Fase será determinante para los clubes que buscan abrirse paso en el escenario internacional y sumarse a la pelea por “La Gran Conquista”, en un certamen que año tras año incrementa su competitividad y relevancia continental.


