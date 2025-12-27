Anuncio

La Sudamericana 2026 ya tiene calendario: CONMEBOL confirmó días y horarios de la fase preliminar

El ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer el cronograma oficial de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026. La instancia preliminar se disputará entre el 3 y el 5 de marzo, con partidos únicos entre equipos del mismo país que definirán a los clasificados a la fase de grupos.