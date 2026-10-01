Santa Fe volverá a ser escenario de una competencia deportiva internacional. Tras la realización de los Juegos Suramericanos, el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe, construido por el Gobierno de la Provincia para el evento continental, será sede de la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur 2026. El torneo se disputará desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de octubre y reunirá a selecciones de cinco países sudamericanos.
Santa Fe será sede de la Liga Evolución de Futsal
Del 14 al 18 de octubre, el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe recibirá la Zona Sur del certamen internacional. La competencia reunirá a las selecciones mayores y Sub-20 de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay durante cinco jornadas.
La Municipalidad de Santa Fe acompaña la realización del torneo, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a la CONMEBOL. Participarán Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cada país representado por sus selecciones Mayor y Sub-20.
El certamen tiene un formato particular: los cinco países se enfrentarán todos contra todos dentro de cada categoría y los puntos obtenidos por las selecciones Mayor y Sub-20 se sumarán en una tabla general. De esta manera, la competencia busca promover también el desarrollo de las nuevas generaciones de futbolistas.
La realización del torneo permitirá darle continuidad al calendario de competencias internacionales en la capital provincial y volver a utilizar una de las principales infraestructuras deportivas que dejaron los Juegos Suramericanos. Además, brindará al público santafesino la posibilidad de presenciar futsal de nivel internacional y acompañar a la Selección Argentina en ambas categorías.
Programación oficial
Las cinco jornadas se desarrollarán en el Invencible Santa Fe, con partidos diarios de las categorías Mayor y Sub-20. Las entradas serán gratuitas y, en los próximos días, se habilitará un código QR para que quienes deseen asistir puedan reservar su lugar, de acuerdo con la capacidad del estadio.
El cronograma completo de encuentros es el siguiente:
Fecha 1 | Miércoles 14 de octubre
13.45 | Paraguay – Uruguay (Sub-20)
16.00 | Paraguay – Uruguay (Mayor)
18.15 | Argentina – Chile (Sub-20)
20.30 | Argentina – Chile (Mayor)
Fecha 2 | Jueves 15 de octubre
13.45 | Uruguay – Chile (Sub-20)
16.00 | Uruguay – Chile (Mayor)
18.15 | Bolivia – Argentina (Sub-20)
20.30 | Bolivia – Argentina (Mayor)
Fecha 3 | Viernes 16 de octubre
13.45 | Bolivia – Uruguay (Sub-20)
16.00 | Bolivia – Uruguay (Mayor)
18.15 | Chile – Paraguay (Sub-20)
20.30 | Chile – Paraguay (Mayor)
Fecha 4 | Sábado 17 de octubre
13.15 | Paraguay – Bolivia (Sub-20)
15.45 | Paraguay – Bolivia (Mayor)
18.00 | Uruguay – Argentina (Sub-20)
20.00 | Uruguay – Argentina (Mayor)
Fecha 5 | Domingo 18 de octubre
13.15 | Chile – Bolivia (Sub-20)
15.45 | Chile – Bolivia (Mayor)
18.00 | Argentina – Paraguay (Sub-20)
20.00 | Argentina – Paraguay (Mayor)