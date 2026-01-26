Diez años de Domínguez en Conmebol con transformación y transparencia
A una década de su asunción, el Presidente Domínguez consolidó una gestión que impulsó una profunda transformación institucional y reposicionó al fútbol sudamericano en el escenario mundial. Asumió con una entidad destrozada.
Este lunes 26 de enero, el Presidente Alejandro Domínguez cumple 10 años al frente de la CONMEBOL.
Este lunes 26 de enero de 2026, el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, cumple 10 años de gestión al frente de la institución, una etapa histórica marcada por la recuperación institucional, la modernización del fútbol sudamericano y un crecimiento sostenido con plena solvencia patrimonial.
Transformación integral
Desde 2016, la CONMEBOL impulsó una transformación integral basada en gobernanza, transparencia, desarrollo y competitividad. En este período, la institución llevó adelante un profundo proceso de fortalecimiento institucional y gobernanza, que incluyó la revalorización de sus torneos y la adopción de estándares internacionales de transparencia, control y buenas prácticas.
Como resultado, la institución obtuvo las certificaciones ISO 37001 (antisoborno) y 37301 (compliance), siendo la única confederación de fútbol en el mundo en contar con ambos estándares.
El regreso de la Copa Mundial de la FIFA 2030 al continente donde nació el torneo constituye un hito histórico para Sudamérica, al celebrarse en el marco de su centenario y reafirmar el legado, la identidad y el rol protagónico del fútbol sudamericano en la historia.
Este camino permitió, además, la recuperación de más de USD 130 millones en el marco del FIFA Gate, la implementación de auditorías externas internacionales anuales, la reapertura de la banca internacional y la consolidación de alianzas estratégicas con sponsors y broadcasters de alcance global, posicionando a la CONMEBOL como una de las confederaciones más sólidas en el escenario del fútbol.
Domínguez fue clave para que la Copa del Mundo vuelva a Sudamérica. Foto: Archivo.
10 años, 10 logros
-1) Innovación deportiva y competencia. La CONMEBOL ha sido la pionera en la implementación del VAR a nivel confederativo desde el año 2017. Estandarización de la producción y transmisión de los partidos. Implementación de las Finales Únicas desde el año 2019, con: a) Récords históricos de audiencia; b) Mejora en la experiencia del fan; c) Mayor neutralidad deportiva;
-2) Inversión y desarrollo del fútbol sudamericano. Más de 2,2 billones en premios y participación en torneos de clubes en 2025. Más de USD 587 millones invertidos en las Asociaciones Miembro desde el 2016. USD 1.900 millones en premios y participación en torneos de clubes hasta 2024.
Renovación de más de 60 estadios de Sudamérica con una inversión superior a USD 180 millones. Durante la pandemia: más de USD 95 millones en ayudas económicas; más de 50.000 dosis gestionadas. Los premios entre 2015 y 2025 incrementaron en un 442%.
Desde 2016, la CONMEBOL impulsó una transformación integral. Foto: Archivo.
-3) Museo CONMEBOL. Reapertura y consolidación del Museo CONMEBOL como un espacio que conecta a los fans con la historia, los valores y la identidad del fútbol sudamericano. Un punto de encuentro que acerca a los hinchas a la grandeza del continente, celebrando a quienes Creen en Grande. Más de 120.000 visitas registradas desde su reapertura, reafirmando su rol cultural, educativo y turístico.
-4) Basta de racismo, discriminación y violencia. Implementación de políticas y desarrollo de iniciativas integrales orientadas a prevenir y combatir el racismo, la discriminación y la violencia, promoviendo activamente la diversidad, la inclusión y la equidad como pilares fundamentales para el desarrollo de un fútbol sudamericano más seguro y comprometido dentro y fuera del campo de juego.
Además de la conformación del Task Force, encabezado por la estrella brasileña Ronaldo Nazario, la ex secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, y Sergio Marchi, Presidente de la FIFpro.
Este equipo, que se integrará también con otros astros del fútbol sudamericano y varios juristas, trabaja exclusivamente en el desarrollo e implementación de estrategias para erradicar el racismo, la discriminación y la violencia en el fútbol sudamericano.
-5) Fútbol Femenino. Más de 20.000 niñas acceden cada año a oportunidades para jugar al fútbol en Sudamérica y más de 1.000 entrenadoras se forman anualmente, fortaleciendo el liderazgo femenino.
Entre 2018 y 2024, el fútbol femenino registró un crecimiento del 198% en inversión, impulsando el desarrollo de competencias, infraestructura, formación y visibilidad, en el marco de un compromiso sostenido con un crecimiento estructural y sostenible del fútbol femenino en todo el continente.
La creación de la Liga de Naciones Femenina representó un hito estratégico para el desarrollo competitivo de la región, establecer un torneo que otorga pasajes directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 fortalece la competencia, eleva el nivel deportivo y genera mayores oportunidades de proyección internacional.
-6) CONMEBOL Evolución. Ocho nuevos torneos creados para más de 500.000 jóvenes atletas. Más de 4.200 entrenadores fueron capacitados a través de más de 40.000 horas de formación, alcanzando a 50 países, con 26 cursos dictados en 3 idiomas y 25.000 profesionales del fútbol que permitieron la ejecución de más de 1.110 proyectos en los 10 países de las Asociaciones Miembro, fortaleciendo de manera sostenida el crecimiento y la profesionalización del fútbol sudamericano. Más de USD 150 millones invertidos en infraestructura, desarrollo, formación y gestión institucional
-7) Protagonismo global de Sudamérica. Títulos mundiales desde 2016 (8): Copa Mundial de la FIFA: Argentina 2022; Copa Mundial Sub-20: Uruguay 2023; Copa Mundial Sub-17: Brasil 2019; Copa Mundial de Fútbol Playa: 2017, 2024 y 2025; Copa Mundial de Futsal: Argentina 2016, Brasil 2024; Copa Mundial de Futsal Femenino: Brasil 2025
-8) Sudamérica como sede de grandes eventos FIFA. En 2016: Copa Mundial de Futsal – Colombia; 2018: Copa Mundial Sub-17 Femenina – Uruguay; 2019: Copa Mundial de Fútbol Playa – Paraguay; 2019: Copa Mundial Sub-17 – Brasil; 2023: Copa Mundial Sub-20 – Argentina; 2024: Copa Mundial Sub-20 Femenina – Colombia; 2025: Congreso FIFA en Paraguay y Copa Mundial Sub-20 – Chile; 2027: Copa Mundial Femenina – Brasil; 2030: Copa Mundial de la FIFA – Uruguay, Argentina y Paraguay
-9) Argentina Campeón del Mundo. En los diez años de gestión, el fútbol sudamericano alcanzó su máxima consagración con la obtención del Campeonato Mundial en 2022 por parte de la Selección Argentina, un logro histórico que reafirma el liderazgo, la competitividad y la vigencia del trabajo desarrollado por las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL a nivel mundial, acompañado por un reconocimiento institucional que incluyó la entrega de USD 10 millones por parte de la CONMEBOL en respaldo a este histórico logro.
-10) Legado social y futuro. Creación del Complejo SUMA, un espacio educativo y deportivo de formación integral para niños, niñas y adolescentes. Un proyecto financiado 100% con fondos recuperados del FIFA Gate, como símbolo de transparencia y reinversión social.
La gestión de Alejandro Domínguez consolidó a la CONMEBOL como una institución moderna, transparente, sólida y comprometida con el desarrollo integral del fútbol sudamericano, sentando bases firmes para el presente y el futuro del deporte en Sudamérica.