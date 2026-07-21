El deporte internacional y la comunidad ciclista de Japón se encuentran de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Toshiaki Fushimi, una de las máximas leyendas de la disciplina keirin y medallista olímpico en los Juegos de Atenas 2004.
Conmoción en el ciclismo: murió un medallista olímpico japonés tras un terrible accidente
La leyenda del keirin Toshiaki Fushimi falleció a los 50 años luego de chocar a gran velocidad contra las protecciones para esquivar una caída masiva. Luto en la disciplina tras el trágico impacto en el velódromo.
El atleta de 50 años murió como consecuencia de las severas lesiones sufridas tras protagonizar una terrible caída durante una competencia oficial en la prefectura de Mie.
El accidente ocurrió el pasado sábado 18 de julio de 2026 durante la disputa del torneo Matsusaka Keirin, en la ciudad de Matsusaka. Según informaron la Asociación Japonesa de Keirin (JKA) y el sitio oficial de Kokura Keirin, Fushimi venía remontando posiciones desde el tramo posterior del pelotón cuando una colisión múltiple de competidores delante de él lo obligó a cambiar drásticamente de trayectoria.
Al intentar esquivar la montonera, el deportista perdió el control y se estrelló violentamente a gran velocidad contra las barreras de contención del velódromo.
Lesiones fatales
El impacto le provocó severas fracturas en el cráneo y en las vértebras cervicales. Fushimi fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano en estado crítico, donde ingresó a cuidados intensivos; sin embargo, no logró salir del cuadro de gravedad y falleció a las 10:15 de la mañana del domingo 19 de julio (hora local).
"Es realmente desgarrador que haya perdido la vida en un accidente durante una carrera. Revisaremos las medidas de seguridad para garantizar que las competencias sean lo más seguras posible", expresó conmovido Hiroshi Kido, presidente de la JKA, en declaraciones recogidas por The Independent.
En recintos emblemáticos como el Velódromo de Kokura se habilitó un libro de condolencias en su honor, mientras que excolegas de todo el mundo —como el medallista malasio Josiah Ng Onn Lam— volcaron emotivos mensajes en redes sociales recordando al mítico ciclista.
Un legado histórico para el deporte japonés
Originario de la prefectura de Fukushima, Fushimi debutó profesionalmente en 1995 y forjó una carrera extraordinaria de más de tres décadas: participó en 2.423 carreras y cosechó 619 victorias, adjudicándose el prestigioso Gran Premio KEIRIN en 2001 y 2007.
Su cúspide internacional llegó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde conquistó la medalla de plata en la prueba de velocidad por equipos junto a Tomohiro Nagatsuka y Masaki Inoue. Tras un retiro temporal de cuatro años, el legendario pedalista había regresado a las pistas de alto rendimiento en mayo de este mismo año, cerrando de forma trágica una vida dedicada al velódromo.