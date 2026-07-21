Tragedia

Conmoción en el ciclismo: murió un medallista olímpico japonés tras un terrible accidente

La leyenda del keirin Toshiaki Fushimi falleció a los 50 años luego de chocar a gran velocidad contra las protecciones para esquivar una caída masiva. Luto en la disciplina tras el trágico impacto en el velódromo.