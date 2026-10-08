La carrera por la sede

Estados Unidos pisa fuerte y se encamina a albergar la próxima Copa América por segunda vez consecutiva

El país norteamericano corre con ventaja ante la Conmebol para quedarse nuevamente con la organización del certamen continental, relegando las aspiraciones de Argentina y el orden de rotación de Ecuador. Se evalúa además un cambio de formato que ampliaría la competencia a 20 selecciones.