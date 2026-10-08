Supercopa Internacional

La AFA abrió un expediente contra Verón y la dirigencia de Estudiantes por los incidentes en la final ante Central

El Tribunal de Disciplina otorgó un plazo de cinco días para que el presidente del Pincha, Marcos Angeleri y Pascual Caiella amplíen sus descargos tras las denuncias del árbitro Darío Herrera. Además, el organismo solicitó los registros audiovisuales completos del pospartido para definir las sanciones.