El fallo de la Supercopa Internacional sumó un nuevo capítulo en los escritorios de la calle Viamonte. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió formalmente un expediente contra el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, junto al secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente primero Pascual Caiella, a raíz de los cruces registrados tras el partido decisivo ante Rosario Central.
La AFA abrió un expediente contra Verón y la dirigencia de Estudiantes por los incidentes en la final ante Central
El Tribunal de Disciplina otorgó un plazo de cinco días para que el presidente del Pincha, Marcos Angeleri y Pascual Caiella amplíen sus descargos tras las denuncias del árbitro Darío Herrera. Además, el organismo solicitó los registros audiovisuales completos del pospartido para definir las sanciones.
A través del Boletín Oficial publicado este jueves, el órgano punitivo resolvió prorrogar por cinco días hábiles el plazo para que la institución albirroja amplíe la presentación formal en defensa de su máxima autoridad y del resto de los directivos. Aunque el club ya había elevado un escrito preliminar, la AFA optó por profundizar la investigación sobre las conductas atribuidas al titular del León antes de expedirse con un dictamen definitivo.
Las actuaciones se originaron a partir del informe presentado por el árbitro principal, Darío Herrera, quien consignó en la planilla oficial una serie de agravios e increpaciones recibidas por parte de Verón y sus acompañantes una vez finalizado el encuentro. Para reconstruir los hechos denunciados, el Tribunal le requirió a la empresa Torneos la provisión de las grabaciones completas de la transmisión y las imágenes del pospartido captadas en el estadio.
Hasta el momento, ni Verón ni los demás miembros de la comitiva albirroja recibieron suspensiones preventivas, por lo que la resolución final quedará sujeta al análisis de los registros audiovisuales y al nuevo descargo que presente la institución platense en los próximos días.
En la misma resolución, el cuerpo disciplinario dejó confirmadas las sanciones para los futbolistas que vieron la tarjeta roja durante el desarrollo del juego. De este modo, tanto el arquero de Estudiantes, Fabricio Iacovich, como el defensor de Rosario Central, Agustín Sández, recibieron una fecha de suspensión.