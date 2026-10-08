LPF Play, la plataforma oficial de streaming de la AFA, dejará de ser completamente gratuita desde el viernes 16 de octubre, justo cuando varias categorías del Ascenso ingresan en su etapa decisiva.
LPF Play empezará a cobrar justo en el tramo decisivo de los torneos del Ascenso
Desde el 16 de octubre, los partidos de Primera Nacional, B Metropolitana y Primera C pasarán a estar detrás de una suscripción de $15.000 mensuales.
El cambio obligará a los hinchas a pagar una suscripción mensual de $15.000 para seguir los partidos de Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Primera División del fútbol femenino.
Un cambio en el momento más sensible
La novedad no pasa solamente por el costo: el nuevo esquema comenzará a regir cuando los torneos entran en las últimas fechas y empiezan a definirse ascensos, clasificaciones y posiciones determinantes.
Hasta ahora, gran parte de esos encuentros podía verse sin costo durante el período inicial de funcionamiento de la plataforma.
Desde el 16 de octubre, el acceso a esas transmisiones quedará incluido dentro del plan pago.
Cuánto costará
La suscripción tendrá un valor inicial de $15.000 por mes y permitirá mantener hasta dos sesiones simultáneas por cuenta.
Con ese abono se podrá acceder a Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y al torneo de Primera División del fútbol femenino.
El nuevo esquema implica así un cambio directo para los hinchas que venían siguiendo gratis los partidos de sus equipos.
Qué seguirá sin costo
LPF Play mantendrá una alternativa gratuita, aunque con una oferta más limitada.
El plan Base permitirá seguir transmisiones del Federal A, futsal femenino y Torneo Promocional Amateur.
De esta manera, la plataforma combinará contenidos abiertos con competencias que pasarán a quedar reservadas para suscriptores.
El nuevo modelo de LPF Play
La plataforma fue utilizada durante los últimos meses como una vía oficial para ampliar el acceso a distintas competencias del fútbol argentino.
Con el lanzamiento del plan pago, la AFA avanzará ahora hacia un esquema de suscripciones para parte de esos contenidos.
Las condiciones del servicio y la contratación estarán disponibles a través del sitio oficial de LPF Play antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema.