#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Atención hinchas de Colón

LPF Play empezará a cobrar justo en el tramo decisivo de los torneos del Ascenso

Desde el 16 de octubre, los partidos de Primera Nacional, B Metropolitana y Primera C pasarán a estar detrás de una suscripción de $15.000 mensuales.

LPF Play comenzará a cobrar desde el 16 de octubre, en plena definición de los torneos del Ascenso.LPF Play comenzará a cobrar desde el 16 de octubre, en plena definición de los torneos del Ascenso.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

LPF Play, la plataforma oficial de streaming de la AFA, dejará de ser completamente gratuita desde el viernes 16 de octubre, justo cuando varias categorías del Ascenso ingresan en su etapa decisiva.

El cambio obligará a los hinchas a pagar una suscripción mensual de $15.000 para seguir los partidos de Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Primera División del fútbol femenino.

Un cambio en el momento más sensible

La novedad no pasa solamente por el costo: el nuevo esquema comenzará a regir cuando los torneos entran en las últimas fechas y empiezan a definirse ascensos, clasificaciones y posiciones determinantes.

Hasta ahora, gran parte de esos encuentros podía verse sin costo durante el período inicial de funcionamiento de la plataforma.

Desde el 16 de octubre, el acceso a esas transmisiones quedará incluido dentro del plan pago.

El plan de $15.000 mensuales incluirá Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y fútbol femenino.El plan de $15.000 mensuales incluirá Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y fútbol femenino.

Cuánto costará

La suscripción tendrá un valor inicial de $15.000 por mes y permitirá mantener hasta dos sesiones simultáneas por cuenta.

Con ese abono se podrá acceder a Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y al torneo de Primera División del fútbol femenino.

El nuevo esquema implica así un cambio directo para los hinchas que venían siguiendo gratis los partidos de sus equipos.

Qué seguirá sin costo

LPF Play mantendrá una alternativa gratuita, aunque con una oferta más limitada.

El plan Base permitirá seguir transmisiones del Federal A, futsal femenino y Torneo Promocional Amateur.

De esta manera, la plataforma combinará contenidos abiertos con competencias que pasarán a quedar reservadas para suscriptores.

LPF Play empezará a cobrar justo en el tramo decisivo de los torneos del AscensoLPF Play empezará a cobrar justo en el tramo decisivo de los torneos del Ascenso

El nuevo modelo de LPF Play

La plataforma fue utilizada durante los últimos meses como una vía oficial para ampliar el acceso a distintas competencias del fútbol argentino.

Con el lanzamiento del plan pago, la AFA avanzará ahora hacia un esquema de suscripciones para parte de esos contenidos.

Las condiciones del servicio y la contratación estarán disponibles a través del sitio oficial de LPF Play antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Primera Nacional
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro