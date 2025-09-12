#HOY:

Etcheverry le ganó a de Jong y sumó el primer punto para Argentina ante Países Bajos

Fue por 6-4 y 6-4 como visitante en Groningen. Cerúndolo enfrentará a Van de Zandschulp.

El festejo de Tomas Martin Etcheverry ante Jesper De Jong. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
 14:47

Argentina se llevó el primer punto de la serie ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis de tenis este viernes por la mañana.

Horacio Zeballos campeón del US Open junto al español Granollers

Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 para que el equipo capitaneado por Javier Frana se ponga 1 a 0 arriba en la serie disputada en el MartiniPlaza de Groningen, suelo neerlandés.

El argentino, ubicado en la 64° posición del ránking ATP individuales, batalló pero nunca perdió el rumbo del partido ante su rival, ubicado en la 79° colocación del ránking.

Cómo sigue la serie

El segundo punto de la serie Argentina vs Países Bajos ya se disputa este mismo viernes en horas del mediodía argentino.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Netherlands v Argentina - MartiniPlaza, Groningen, Netherlands - September 12, 2025 Argentina's Tomas Martin Etcheverry celebrates winning his singles match against Netherlands' Jesper De Jong REUTERS/Piroschka Van De WouwEl festejo de Tomas Martin Etcheverry ante Jesper De Jong. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Francisco Cerúndolo, 21° en el ránking ATP, se cruzará con Botic Van de Zandschulp, 82° en el ránking, desde las 12 (hora argentina).

El sábado continuará la actividad en el MartiniPlaza de Groningen, que tiene capacidad para 4.500 espectadores. Primero será el dobles, también a las 9 de la mañana, cuando Andrés Molteni y Horacio Zeballos -este último reciente ganador del US Open en dicha categoría- se enfrenten con Sander Arends y Sem Verbeek.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Netherlands v Argentina - MartiniPlaza, Groningen, Netherlands - September 12, 2025 Netherlands fans in the stands during the singles match between Netherlands' Jesper De Jong and Argentina's Tomas Martin Etcheverry REUTERS/Piroschka Van De WouwEl color de la tribuna neerlandesa. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

En caso de que sea necesario, la serie continuará con los últimos dos partidos de singles, en los que Cerúndolo se las verá con De Jong y Etcheverry con Van de Zandschulp.

