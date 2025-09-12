Etcheverry le ganó a de Jong y sumó el primer punto para Argentina ante Países Bajos

Argentina se llevó el primer punto de la serie ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis de tenis este viernes por la mañana.
Fue por 6-4 y 6-4 como visitante en Groningen. Cerúndolo enfrentará a Van de Zandschulp.
Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 para que el equipo capitaneado por Javier Frana se ponga 1 a 0 arriba en la serie disputada en el MartiniPlaza de Groningen, suelo neerlandés.
El argentino, ubicado en la 64° posición del ránking ATP individuales, batalló pero nunca perdió el rumbo del partido ante su rival, ubicado en la 79° colocación del ránking.
El segundo punto de la serie Argentina vs Países Bajos ya se disputa este mismo viernes en horas del mediodía argentino.
Francisco Cerúndolo, 21° en el ránking ATP, se cruzará con Botic Van de Zandschulp, 82° en el ránking, desde las 12 (hora argentina).
El sábado continuará la actividad en el MartiniPlaza de Groningen, que tiene capacidad para 4.500 espectadores. Primero será el dobles, también a las 9 de la mañana, cuando Andrés Molteni y Horacio Zeballos -este último reciente ganador del US Open en dicha categoría- se enfrenten con Sander Arends y Sem Verbeek.
En caso de que sea necesario, la serie continuará con los últimos dos partidos de singles, en los que Cerúndolo se las verá con De Jong y Etcheverry con Van de Zandschulp.
