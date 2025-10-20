San Martín de Marcos Juárez se hizo fuerte en San Vicente y es finalista de la Copa Santa Fe de Básquet en U17
El conjunto cordobés que compite en la liga cañadense ganó sin discusión uno de los cuadrangulares de la primera fase del certamen y sacó pasaje a la definición de noviembre. Genaro Ceballos fue el goleador y MVP con 18 puntos de promedio.
Este fin de semana, el estadio "Verde y blanco" propiedad del club Brown de la localidad de San Vicente fue escenario de uno de los 4 cuadrangulares correspondientes a la Copa Santa Fe de Básquet masculino en su categoría U17. Allí el local recibía la visita de San Martín de Marcos Juárez, Atlético Sastre y Sport Club de Cañada de Gómez con un pasaje en juego para la definición prevista para el mes próximo en sede a confirmar.
Con una actuación sólida que le permitió ganar con claridad sus 3 presentaciones, la formación cordobesa que participa de la Liga Cañadense y dirige Facundo Montechiari se terminó quedando con el pasaje a la gran final por el título. En el debut del sábado a primer turno, San Martín fue claramente superior al Atlético Sastre y lo terminó derrotando por 68 a 53 con 20 puntos de Genaro Ceballos.
También el sábado pero a segundo turno, el equipo celeste y blanco fue pura contundencia para superar a Sport Club por 86 a 49 con 23 de Bautista Rodriguez y 13 del propio Ceballos liderando el goleo. La definición de la zona quedó entonces para el mediodía del domingo, donde San Martín se media con el local Brown en un choque directo por el boleto a la definición teniendo en cuenta que los de San Vicente también habían ganado sus 2 compromisos del sábado (88 a 70 a Sport y 73 a 70 a Sastre).
Con un clima de final y un partido que estuvo a la altura de las expectativas, los de Marcos Juárez se terminaron quedando con la victoria y la clasificación tras ganar el choque decisivo por 76 a 68. Genaro Ceballos con 21 y Bautista Rodriguez con 17 lideraron el ataque del equipo cordobés, que terminó celebrando a lo grande el pasaje para el cuadrangular final en donde buscará quedarse con el título de campeón de la Copa Santa Fe en U17.
