Ganó sus tres partidos

San Martín de Marcos Juárez se hizo fuerte en San Vicente y es finalista de la Copa Santa Fe de Básquet en U17

El conjunto cordobés que compite en la liga cañadense ganó sin discusión uno de los cuadrangulares de la primera fase del certamen y sacó pasaje a la definición de noviembre. Genaro Ceballos fue el goleador y MVP con 18 puntos de promedio.