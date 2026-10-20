La disputa por el título de la Copa Africana de Naciones entró en una etapa decisiva. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que prevé emitir su resolución a fines de noviembre, en el marco de la apelación presentada por Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirarle el campeonato y otorgárselo a Marruecos.
La Copa Africana de Naciones espera una definición: el TAS fijó la fecha del fallo
El Tribunal de Arbitraje Deportivo prevé emitir su fallo a fines de noviembre, luego de la apelación presentada por Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de retirarle el título y declarar campeón a Marruecos. El organismo arbitral ya inició sus deliberaciones y resolverá la disputa que trasladó la definición del torneo al ámbito jurídico.
El conflicto se originó después de la final, en la que Senegal se impuso por 1-0 en tiempo suplementario. Sin embargo, meses después, la CAF resolvió modificar el resultado administrativo del encuentro y declarar campeón a Marruecos, a raíz de los incidentes protagonizados por el conjunto senegalés durante el partido.
Ahora, ambas selecciones aguardan el pronunciamiento del TAS, cuya decisión determinará si se mantiene la resolución de la CAF o si Senegal recupera el título que había celebrado en el campo de juego.
La polémica final que terminó en los tribunales
Senegal se había consagrado campeón tras derrotar a Marruecos por 1-0 en una final que estuvo marcada por la tensión y los incidentes. El encuentro se extendió hasta el tiempo suplementario, pero uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante los minutos finales del tiempo reglamentario.
El árbitro sancionó un penal a favor de Marruecos, lo que provocó una protesta de los futbolistas senegaleses y la retirada momentánea del equipo del campo de juego. Finalmente, Brahim Díaz ejecutó el remate, pero no logró convertirlo.
El partido continuó y Senegal terminó imponiéndose en el terreno de juego. No obstante, la CAF resolvió posteriormente quitarle el título y declarar campeón a Marruecos, una decisión que abrió un conflicto jurídico entre las partes.
Cuándo se conocerá el fallo del TAS
A través de un comunicado oficial, el Tribunal de Arbitraje Deportivo señaló que el panel encargado del caso ya comenzó sus deliberaciones y que trabaja en una resolución que incluirá los fundamentos jurídicos de la decisión.
El organismo explicó que el proceso requiere varias semanas y que espera comunicar el fallo a fines de noviembre. De esta manera, la definición sobre el campeón de África deberá esperar hasta que concluya el análisis de los argumentos presentados por las partes.
La resolución será determinante para establecer si se mantiene el reconocimiento de Marruecos como campeón o si se revierte la sanción aplicada a Senegal.
La apelación de Senegal y el proceso judicial
Senegal presentó su apelación ante el TAS el 25 de marzo. Entre sus argumentos, cuestionó la decisión de la CAF y sostuvo que las determinaciones arbitrales debían respetarse, además de señalar que el encuentro había continuado hasta su finalización.
El caso quedó en manos de un panel arbitral integrado por especialistas en derecho deportivo e internacional. La tarea del tribunal será analizar los fundamentos de la apelación y las normas aplicables antes de emitir una decisión definitiva.