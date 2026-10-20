Senegal o Marruecos

La Copa Africana de Naciones espera una definición: el TAS fijó la fecha del fallo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo prevé emitir su fallo a fines de noviembre, luego de la apelación presentada por Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de retirarle el título y declarar campeón a Marruecos. El organismo arbitral ya inició sus deliberaciones y resolverá la disputa que trasladó la definición del torneo al ámbito jurídico.