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La Copa Africana de Naciones espera una definición: el TAS fijó la fecha del fallo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo prevé emitir su fallo a fines de noviembre, luego de la apelación presentada por Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de retirarle el título y declarar campeón a Marruecos. El organismo arbitral ya inició sus deliberaciones y resolverá la disputa que trasladó la definición del torneo al ámbito jurídico.

¿Quién es el campeón de África? El TAS resolverá la disputa entre Senegal y Marruecos¿Quién es el campeón de África? El TAS resolverá la disputa entre Senegal y Marruecos
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La disputa por el título de la Copa Africana de Naciones entró en una etapa decisiva. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que prevé emitir su resolución a fines de noviembre, en el marco de la apelación presentada por Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirarle el campeonato y otorgárselo a Marruecos.

El conflicto se originó después de la final, en la que Senegal se impuso por 1-0 en tiempo suplementario. Sin embargo, meses después, la CAF resolvió modificar el resultado administrativo del encuentro y declarar campeón a Marruecos, a raíz de los incidentes protagonizados por el conjunto senegalés durante el partido.

FILE PHOTO: Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal's Idrissa Gueye and Sadio Mane celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo¿Quién es el campeón de África? El TAS resolverá la disputa entre Senegal y Marruecos

Ahora, ambas selecciones aguardan el pronunciamiento del TAS, cuya decisión determinará si se mantiene la resolución de la CAF o si Senegal recupera el título que había celebrado en el campo de juego.

La polémica final que terminó en los tribunales

Senegal se había consagrado campeón tras derrotar a Marruecos por 1-0 en una final que estuvo marcada por la tensión y los incidentes. El encuentro se extendió hasta el tiempo suplementario, pero uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante los minutos finales del tiempo reglamentario.

El árbitro sancionó un penal a favor de Marruecos, lo que provocó una protesta de los futbolistas senegaleses y la retirada momentánea del equipo del campo de juego. Finalmente, Brahim Díaz ejecutó el remate, pero no logró convertirlo.

FILE PHOTO: Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Egypt v Ivory Coast - Adrar Stadium, Agadir, Morocco - January 10, 2026 Egypt's Mohamed Salah in action REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo¿Quién es el campeón de África? El TAS resolverá la disputa entre Senegal y Marruecos

El partido continuó y Senegal terminó imponiéndose en el terreno de juego. No obstante, la CAF resolvió posteriormente quitarle el título y declarar campeón a Marruecos, una decisión que abrió un conflicto jurídico entre las partes.

Cuándo se conocerá el fallo del TAS

A través de un comunicado oficial, el Tribunal de Arbitraje Deportivo señaló que el panel encargado del caso ya comenzó sus deliberaciones y que trabaja en una resolución que incluirá los fundamentos jurídicos de la decisión.

El organismo explicó que el proceso requiere varias semanas y que espera comunicar el fallo a fines de noviembre. De esta manera, la definición sobre el campeón de África deberá esperar hasta que concluya el análisis de los argumentos presentados por las partes.

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La resolución será determinante para establecer si se mantiene el reconocimiento de Marruecos como campeón o si se revierte la sanción aplicada a Senegal.

La apelación de Senegal y el proceso judicial

Senegal presentó su apelación ante el TAS el 25 de marzo. Entre sus argumentos, cuestionó la decisión de la CAF y sostuvo que las determinaciones arbitrales debían respetarse, además de señalar que el encuentro había continuado hasta su finalización.

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El caso quedó en manos de un panel arbitral integrado por especialistas en derecho deportivo e internacional. La tarea del tribunal será analizar los fundamentos de la apelación y las normas aplicables antes de emitir una decisión definitiva.

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