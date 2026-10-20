Atlético de Madrid recibió una noticia negativa en la previa de su compromiso ante Stuttgart por la Champions League. Diego Simeone no podrá contar con Cristian “Cuti” Romero, uno de los pilares de la defensa, debido a una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante los próximos días.
Preocupación en Atlético de Madrid: el Cuti Romero sufrió una lesión y será baja por dos partidos
El defensor argentino sufrió una distensión muscular en el aductor y estará entre 10 y 12 días fuera de las canchas. Se perderá el partido ante Stuttgart por la Champions League y el compromiso frente a Deportivo La Coruña por LaLiga. El cuerpo técnico espera recuperarlo para los próximos cruces ante Bayern Múnich y Barcelona.
El defensor argentino sufrió una distensión en el aductor y tendrá un período estimado de recuperación de entre 10 y 12 días. Si bien los estudios médicos descartaron una lesión de mayor gravedad, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y planificar su regreso una vez que esté recuperado.
La lesión que preocupa a Simeone
Romero sintió una molestia durante el partido frente a Espanyol y debió abandonar el campo de juego a los 67 minutos. Los estudios realizados posteriormente confirmaron la distensión muscular, por lo que quedó descartado para el encuentro ante Stuttgart, en Alemania.
Además, el zaguero tampoco estará disponible para el compromiso frente a Deportivo La Coruña por LaLiga. El objetivo del cuerpo técnico es que pueda regresar para una serie de partidos exigentes, entre ellos los cruces ante Bayern Múnich y Barcelona.
La ausencia del central representa un contratiempo para Simeone, que deberá reorganizar la última línea en una etapa importante de la temporada, con compromisos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Las alternativas para reemplazar al defensor argentino
Ante la baja de Romero, el entrenador deberá evaluar distintas opciones para conformar la defensa. Entre las alternativas aparecen Marc Pubill y Dávid Hancko, quienes podrían asumir mayores responsabilidades en el eje de la última línea mientras dure la recuperación del argentino.
La decisión de Simeone estará condicionada por las necesidades del equipo y la planificación de los próximos encuentros. La intención será sostener la solidez defensiva sin acelerar los plazos de recuperación del futbolista.
Los números del Cuti Romero en Atlético de Madrid
Desde su llegada al Atlético de Madrid en el último mercado de pases, Romero logró consolidarse como una pieza importante del equipo. En lo que va de la temporada, disputó ocho partidos oficiales: seis por LaLiga y dos por la Champions League.
El defensor acumuló 602 minutos en cancha y fue suplente en una sola oportunidad. Ocurrió en la derrota por 3-0 frente al Athletic de Bilbao, cuando ingresó para disputar la última media hora del encuentro.
Además de su aporte defensivo, el zaguero argentino ya convirtió un gol con la camiseta rojiblanca. Fue en la victoria por 2-1 ante Alavés, como visitante, por la octava fecha de LaLiga, en un triunfo que se definió en los minutos finales.