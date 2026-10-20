Fútbol español

Preocupación en Atlético de Madrid: el Cuti Romero sufrió una lesión y será baja por dos partidos

El defensor argentino sufrió una distensión muscular en el aductor y estará entre 10 y 12 días fuera de las canchas. Se perderá el partido ante Stuttgart por la Champions League y el compromiso frente a Deportivo La Coruña por LaLiga. El cuerpo técnico espera recuperarlo para los próximos cruces ante Bayern Múnich y Barcelona.