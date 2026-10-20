De martes a jueves

Semana decisiva en las copas: cuatro partidos para conocer a los finalistas de la Libertadores y Sudamericana

Las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana se disputarán el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, mientras que la Copa Libertadores definirá a sus finalistas entre el miércoles 21 y el jueves 22. Boca Juniors y Estudiantes de La Plata buscarán revertir o resolver sus respectivas series frente a los equipos brasileños.