El fútbol sudamericano vivirá una semana decisiva con la disputa de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Cuatro encuentros determinarán qué equipos avanzarán a las finales de los dos principales torneos continentales.
Semana decisiva en las copas: cuatro partidos para conocer a los finalistas de la Libertadores y Sudamericana
Las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana se disputarán el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, mientras que la Copa Libertadores definirá a sus finalistas entre el miércoles 21 y el jueves 22. Boca Juniors y Estudiantes de La Plata buscarán revertir o resolver sus respectivas series frente a los equipos brasileños.
La acción comenzará este martes 20 de octubre con el cruce entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Sudamericana. El miércoles será el turno de Montevideo City Torque frente a Atlético Mineiro y de Palmeiras ante Fluminense, mientras que el jueves se completará el calendario con Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Libertadores.
Boca buscará la remontada ante Vasco da Gama
La definición de la Copa Sudamericana comenzará en el estadio Maracaná, donde Vasco da Gama recibirá a Boca Juniors desde las 21.30 de este martes. El conjunto brasileño llega con ventaja tras imponerse por 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera.
El equipo argentino necesitará ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación. Una victoria por un gol de diferencia llevará la serie a los penales, mientras que un triunfo por dos o más tantos le permitirá avanzar directamente a la final. Vasco, por su parte, buscará aprovechar la ventaja conseguida en Buenos Aires.
El miércoles 21, desde las 19, Montevideo City Torque recibirá a Atlético Mineiro en el estadio Centenario. El conjunto uruguayo afrontará un desafío exigente luego de caer por 3-0 en el encuentro de ida. Para revertir la serie, deberá buscar una diferencia amplia ante el equipo brasileño, que intentará asegurar su lugar en la definición.
Palmeiras y Fluminense abrirán la definición de la Libertadores
La Copa Libertadores conocerá a su primer finalista el miércoles, cuando Palmeiras reciba a Fluminense desde las 21.30 en el Allianz Parque, en San Pablo.
El conjunto paulista ganó 2-1 en el partido de ida y buscará hacer valer esa diferencia ante su público. Fluminense, en tanto, deberá conseguir un triunfo que le permita revertir el resultado global y mantener sus posibilidades de disputar el título continental.
La serie promete una definición abierta, con dos equipos brasileños que buscarán quedarse con el primer boleto a la final de la máxima competencia de clubes de Sudamérica.
Estudiantes y Flamengo definirán la última plaza
El jueves 22, también desde las 21.30, Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná para cerrar las semifinales de la Libertadores.
El empate sin goles registrado en el encuentro de ida dejó la serie abierta. Por ese motivo, el ganador del partido de vuelta se clasificará a la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.
Flamengo intentará aprovechar la localía para avanzar a una nueva final continental. Estudiantes, por su parte, buscará volver a esa instancia, a la que llegó por última vez en 2009, cuando conquistó el título tras vencer a Cruzeiro en la definición.
Días y horarios de las semifinales de vuelta
Copa Sudamericana
- Vasco da Gama vs. Boca Juniors: martes 20 de octubre, a las 21.30. Ida: ganó Vasco 1-0.
- Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: miércoles 21 de octubre, a las 19. Ida: ganó Atlético Mineiro 3-0.
Copa Libertadores
- Palmeiras vs. Fluminense: miércoles 21 de octubre, a las 21.30. Ida: ganó Palmeiras 2-1.
- Flamengo vs. Estudiantes de La Plata: jueves 22 de octubre, a las 21.30. Ida: empate 0-0.