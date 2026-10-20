Seiya Sugimoto venció a Takeru Suzuki por decisión unánime en una pelea de artes marciales mixtas disputada en el Korakuen Hall de Tokio, Japón. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a una maniobra inesperada: Sugimoto dejó caer los brazos mientras su rival lo tenía atrapado en un estrangulamiento y logró escapar cuando Suzuki aflojó la presión.
Video: simuló estar inconsciente para escapar de una llave en MMA y ganó la pelea
Seiya Sugimoto sorprendió a Takeru Suzuki durante el primer asalto con una maniobra que generó polémica entre los fanáticos y abrió un debate sobre los límites tácticos en las artes marciales mixtas.
El combate formó parte de la cartelera Lemino Shooto.9 y abrió un debate entre los aficionados sobre los límites de las estrategias permitidas durante una pelea.
Sorprendió a su rival
La secuencia ocurrió durante el primer asalto, cuando Suzuki consiguió colocarse detrás de Sugimoto y aplicó una llave conocida como rear-naked choke o estrangulamiento mata-león. La técnica consiste en rodear el cuello del oponente con el brazo para forzar su rendición o provocar la pérdida de conocimiento.
Ante la presión, Sugimoto intentó liberarse, pero no encontró una salida clara. Entonces dejó caer ambos brazos y permaneció inmóvil durante unos instantes, lo que llevó a Suzuki a interpretar que su rival había quedado inconsciente.
Suzuki redujo la presión de la llave antes de que interviniera el árbitro. En ese momento, Sugimoto recuperó la posición, giró para quedar frente a su contrincante y consiguió escapar de la sumisión.
El debate sobre si fingió el desmayo
La acción generó dudas entre los espectadores presentes y en las redes sociales. Algunos se preguntaron si Sugimoto había simulado perder el conocimiento para provocar que Suzuki soltara la llave, mientras que otros plantearon la posibilidad de que hubiera sufrido una breve pérdida de conciencia.
También hubo cuestionamientos sobre la actuación del árbitro. Según las reglas de las MMA, el juez puede detener el combate si considera que un peleador está inconsciente o no puede defenderse de manera inteligente. En este caso, la pelea continuó y fue Suzuki quien decidió aflojar el agarre.
Entre los comentarios que circularon en internet, algunos usuarios destacaron la astucia de la maniobra, mientras que otros cuestionaron que Suzuki hubiera soltado la sumisión antes de una intervención arbitral.
Se quedó con la victoria
Después de escapar, Sugimoto buscó controlar la espalda de su rival y conectó golpes desde posiciones favorables. Suzuki respondió en el segundo round con derribos y presión contra la reja, mientras que el último asalto mantuvo el enfrentamiento equilibrado.
Finalmente, los tres jueces le dieron la victoria a Sugimoto por 29-28, lo que selló una decisión unánime.
Tras el combate, el ganador reconoció que ni siquiera él había imaginado recurrir a esa estrategia. “Esta vez quería ganar y decir algo sobre el orden de las peleas, pero ni yo mismo pensé que iba a fingir que estaba inconsciente”, declaró, según el medio Gong Kakutogi.
También admitió que estaba aturdido por el esfuerzo y que no podía ordenar sus pensamientos para ampliar sus declaraciones.
Ambos luchadores recibieron un reconocimiento
Sugimoto llegó al enfrentamiento ubicado entre los nombres destacados de la categoría mosca de Shooto. Suzuki, por su parte, había ganado el torneo de novatos de 2025 y acumulaba tres victorias consecutivas antes de la pelea.
Con este resultado, Sugimoto quedó con un récord de siete triunfos, dos derrotas y un empate.
Además, las redes sociales oficiales de la organización confirmaron que ambos competidores recibieron los premios Golden Performance y Golden Match Award, con una recompensa de 150.000 yenes para cada uno.