La UEFA Champions League vuelve a concentrar la atención del fútbol mundial con una nueva jornada de la fase de liga. Este martes 20 de octubre se disputarán nueve encuentros, con equipos de primer nivel que buscarán sumar puntos importantes en la carrera por la clasificación a la siguiente instancia.
Champions League: nueve partidos y una jornada marcada por el cruce entre PSG y Barcelona
La UEFA Champions League disputa este martes una nueva jornada de la fase de liga, con nueve encuentros programados. El partido más destacado será el enfrentamiento entre París Saint-Germain y Barcelona, dos protagonistas del fútbol europeo que se medirán en el Parque de los Príncipes. Liverpool, Manchester City y Atlético de Madrid también tendrán acción.
El cruce más atractivo tendrá lugar en París, donde el vigente campeón, París Saint-Germain, recibirá al Barcelona de Hansi Flick en el Parque de los Príncipes. El encuentro enfrentará a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en el certamen continental.
Además, la programación incluirá las presentaciones de Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Napoli y Borussia Dortmund, entre otros clubes que buscarán afirmarse en la competencia.
PSG y Barcelona protagonizan el duelo más esperado
El París Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, afrontará un exigente compromiso ante el Barcelona, conducido por Hansi Flick. El conjunto francés buscará hacer valer la localía frente a un rival que aspira a consolidarse entre los principales candidatos al título.
El partido en el Parque de los Príncipes será el principal atractivo de la jornada por la jerarquía de ambos planteles y los antecedentes recientes entre los dos equipos en las competiciones europeas.
El Barcelona intentará imponer su propuesta futbolística, mientras que el PSG buscará aprovechar el apoyo de su público para quedarse con tres puntos importantes en la fase de liga.
Liverpool, Manchester City y Atlético de Madrid también salen a la cancha
La actividad contará con otros encuentros destacados. Liverpool recibirá a Villarreal, Manchester City se medirá con AEK Atenas y Atlético de Madrid visitará a Stuttgart.
También jugarán Porto frente a PSV Eindhoven y Napoli ante Bodø/Glimt, en una jornada que reunirá a equipos de distintas ligas europeas con el objetivo de mejorar su posición en la tabla.
Por su parte, Borussia Dortmund visitará a Sabah, mientras que Fenerbahçe se enfrentará a Slavia Praga y Roma jugará ante Slovan Bratislava.
Agenda completa: partidos y horarios de la Champions League
- 13.45: Fenerbahçe (Turquía) vs. Slavia Praga (República Checa).
- 13.45: Sabah (Azerbaiyán) vs. Borussia Dortmund (Alemania).
- 16.00: París Saint-Germain (Francia) vs. Barcelona (España).
- 16.00: Liverpool (Inglaterra) vs. Villarreal (España).
- 16.00: Porto (Portugal) vs. PSV Eindhoven (Países Bajos).
- 16.00: Stuttgart (Alemania) vs. Atlético de Madrid (España).
- 16.00: Napoli (Italia) vs. Bodø/Glimt (Noruega).
- 16.00: Manchester City (Inglaterra) vs. AEK Atenas (Grecia).
- 16.00: Roma (Italia) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia).