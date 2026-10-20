Este martes

Champions League: nueve partidos y una jornada marcada por el cruce entre PSG y Barcelona

La UEFA Champions League disputa este martes una nueva jornada de la fase de liga, con nueve encuentros programados. El partido más destacado será el enfrentamiento entre París Saint-Germain y Barcelona, dos protagonistas del fútbol europeo que se medirán en el Parque de los Príncipes. Liverpool, Manchester City y Atlético de Madrid también tendrán acción.