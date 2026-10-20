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Champions League: nueve partidos y una jornada marcada por el cruce entre PSG y Barcelona

La UEFA Champions League disputa este martes una nueva jornada de la fase de liga, con nueve encuentros programados. El partido más destacado será el enfrentamiento entre París Saint-Germain y Barcelona, dos protagonistas del fútbol europeo que se medirán en el Parque de los Príncipes. Liverpool, Manchester City y Atlético de Madrid también tendrán acción.

PSG-Barcelona, el gran duelo de una nueva fecha de la Champions LeaguePSG-Barcelona, el gran duelo de una nueva fecha de la Champions League
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La UEFA Champions League vuelve a concentrar la atención del fútbol mundial con una nueva jornada de la fase de liga. Este martes 20 de octubre se disputarán nueve encuentros, con equipos de primer nivel que buscarán sumar puntos importantes en la carrera por la clasificación a la siguiente instancia.

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El cruce más atractivo tendrá lugar en París, donde el vigente campeón, París Saint-Germain, recibirá al Barcelona de Hansi Flick en el Parque de los Príncipes. El encuentro enfrentará a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en el certamen continental.

Además, la programación incluirá las presentaciones de Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Napoli y Borussia Dortmund, entre otros clubes que buscarán afirmarse en la competencia.

PSG y Barcelona protagonizan el duelo más esperado

El París Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, afrontará un exigente compromiso ante el Barcelona, conducido por Hansi Flick. El conjunto francés buscará hacer valer la localía frente a un rival que aspira a consolidarse entre los principales candidatos al título.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Getafe - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 10, 2026 FC Barcelona's Gabriel Jesus celebrates scoring their second goal with Jules Kounde REUTERS/Albert GeaLa Champions League vuelve a escena

El partido en el Parque de los Príncipes será el principal atractivo de la jornada por la jerarquía de ambos planteles y los antecedentes recientes entre los dos equipos en las competiciones europeas.

El Barcelona intentará imponer su propuesta futbolística, mientras que el PSG buscará aprovechar el apoyo de su público para quedarse con tres puntos importantes en la fase de liga.

Liverpool, Manchester City y Atlético de Madrid también salen a la cancha

La actividad contará con otros encuentros destacados. Liverpool recibirá a Villarreal, Manchester City se medirá con AEK Atenas y Atlético de Madrid visitará a Stuttgart.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Liverpool - GTech Community Stadium, London, Britain - October 17, 2026 Liverpool's Alexis Mac Allister arrives outside the stadium before the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..La Champions League vuelve a escena

También jugarán Porto frente a PSV Eindhoven y Napoli ante Bodø/Glimt, en una jornada que reunirá a equipos de distintas ligas europeas con el objetivo de mejorar su posición en la tabla.

Por su parte, Borussia Dortmund visitará a Sabah, mientras que Fenerbahçe se enfrentará a Slavia Praga y Roma jugará ante Slovan Bratislava.

Agenda completa: partidos y horarios de la Champions League

- 13.45: Fenerbahçe (Turquía) vs. Slavia Praga (República Checa).

- 13.45: Sabah (Azerbaiyán) vs. Borussia Dortmund (Alemania).

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 14, 2026 Paris St Germain's Desire Doue celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Jason CairnduffPSG-Barcelona, el gran duelo de una nueva fecha de la Champions League

- 16.00: París Saint-Germain (Francia) vs. Barcelona (España).

- 16.00: Liverpool (Inglaterra) vs. Villarreal (España).

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- 16.00: Porto (Portugal) vs. PSV Eindhoven (Países Bajos).

- 16.00: Stuttgart (Alemania) vs. Atlético de Madrid (España).

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 14, 2026 Manchester City's Enzo Fernandez reacts REUTERS/Phil NobleLa Champions League vuelve a escena

- 16.00: Napoli (Italia) vs. Bodø/Glimt (Noruega).

- 16.00: Manchester City (Inglaterra) vs. AEK Atenas (Grecia).

- 16.00: Roma (Italia) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia).

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