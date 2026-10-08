Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe, se realizará este jueves a las 18.30 el lanzamiento de una gran movida de “Tria”. La convocatoria formal es la siguiente: “el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Santafesina de Triatlón invitan a la Conferencia de Prensa Lanzamiento de Copa Triatlón y Copa Continental 2026. Día: Jueves 8 de Octubre. Horario: 18.30. Lugar: Secretaría de Deportes ubicada en Bv Gálvez 1228.
El “Tria” se apodera de la Laguna y las costaneras: sábado y lunes feriado
La Copa Continental y la Copa Santa Fe de Triatlón desembarcan este finde largo en la capital de la provincia invencible. El 10 la experiencia internacional con 18 países presentes y el 12 la tradicional competencia provincial.
Claudio Arbizu, referente dirigencial de la disciplina en la capital provincial, explicó a El Litoral que “son dos copas muy importantes al mismo tiempo. Por un lado, la Copa Continental con jerarquía internacional; por el otro, la ya tradicional Copa Santa Fe 2026”.
Este sábado 10, con la presencia de 105 atletas, habrá cuatro competencias, con una totalidad de 18 países y tres continentes para darle forma a la Copa Continental de Triatlón. “A las 7 de la mañana arrancará Junior Mujeres, a las 9 Junior Varones, a las 11 Elite Mujeres y a las 13 Elite Varones”, detalla.
Luego, el lunes 12 y aprovechando el feriado, se reeditará la Copa Santa Fe de Triatlón con 125 atletas y tres modalidades: 1) Súper Sprint (también clasifica para los Juegos Deportivos Nacionales Evita); 2) Sprint (grupos por edades); 3) Élite Nacional (Sprint).
En cuanto a la Copa Santa Fe de Triatlón 2026, el mismo Claudio Arbizu cuenta una anécdota de color: “Muchos de los atletas internacionales, que llegarán de 18 países y tres continentes para la Copa Continental del sábado 10, aprovecharán para competir también en la Copa Santa Fe del día lunes. Si bien el ganador de la Copa Santa Fe será el santafesino mejor ubicado, los extranjeros le pondrán un colorido muy especial”.
Impulsada por el Gobierno de Santa Fe, la Copa Santa Fe tiene como objetivo fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer el trabajo de las instituciones y promover la inclusión a través del deporte. En su edición 2026 reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia provincial más importante de la región.