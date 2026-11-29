El equipo argentino de Copa Davis enfrentará a Eslovaquia como local en la primera ronda de los Qualifiers 2027, según determinó el sorteo realizado este domingo en Bologna, Italia.
Argentina será local ante Eslovaquia en la primera ronda de Copa Davis
El equipo capitaneado por Javier Frana conoció a su rival tras el sorteo realizado en Bologna. La serie se disputará en febrero y el ganador avanzará a la segunda ronda.
El conjunto nacional, capitaneado por Javier Frana, fue preclasificado en el puesto 11 del ranking mundial y obtuvo su lugar en esta instancia tras vencer a Turquía en septiembre pasado, en el estadio Ruca Che de Neuquén. Previamente, había perdido frente a Corea del Sur como visitante, en Busan, y debió disputar la serie para mantener su lugar en el Grupo Mundial.
La eliminatoria ante Eslovaquia se jugará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027, con sede y superficie todavía por confirmar por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La serie será al mejor de cinco puntos y el ganador avanzará a la segunda ronda, programada para el 17 al 19 de septiembre.
El camino hacia la segunda ronda
Eslovaquia llegará al cruce después de vencer 3-2 a Grecia en una serie disputada en Košice. El enfrentamiento se definió en el quinto punto y le permitió al conjunto europeo asegurar su participación en los Qualifiers de 2027.
El seleccionado eslovaco ocupa el puesto 24 del ranking de naciones de la Copa Davis. Entre sus principales representantes aparece Alex Molčan, quien lidera al equipo en singles y se encuentra entre los jugadores destacados de su país en el circuito profesional.
La serie entre Argentina y Eslovaquia se disputará al mejor de cinco puntos. El ganador avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, prevista para septiembre, donde buscará uno de los lugares disponibles para la etapa decisiva.
En caso de superar el primer compromiso, Argentina tendrá como posibles adversarios a Bélgica o Mónaco. Ambos seleccionados también se enfrentarán en febrero y definirán al rival del equipo nacional para la siguiente instancia.
La segunda ronda está programada para el 17, 18 y 19 de septiembre de 2027. Allí se definirán los equipos que accederán a la Final 8, instancia que reunirá a las mejores selecciones de la competencia.
Los otros cruces
El sorteo celebrado en Italia también determinó los enfrentamientos de los restantes seleccionados. Entre los cruces más destacados aparecen Brasil ante Países Bajos, Chile frente a Francia y Perú contra Gran Bretaña.
El cuadro contempla además los siguientes enfrentamientos: Alemania-Croacia, República Checa-Noruega, Austria-Serbia, Estados Unidos-Taiwán, Canadá-India, Australia-Ecuador, Hungría-Japón, Corea del Sur-Dinamarca y Bélgica-Mónaco.
España, finalista de la edición 2026, tendrá un lugar directamente en la segunda ronda de los Qualifiers. Italia, por su parte, contará con una clasificación automática a la Final 8 por su condición de país anfitrión.
De esta manera, Argentina comenzará su recorrido en la Copa Davis 2027 con la ventaja de la localía y ante un rival al que buscará superar para acercarse nuevamente a la definición del tradicional torneo internacional por equipos.