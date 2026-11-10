Partidos del martes

Copa del Rey: los equipos del ascenso buscan dar el golpe ante los favoritos

El certamen español retoma su actividad con una nueva tanda de encuentros correspondientes a la segunda ronda. Los cruces reúnen a equipos de distintas categorías en eliminatorias a partido único, con clubes del ascenso y del fútbol regional que buscarán sorprender a rivales de mayor jerarquía. Repasá todos los partidos y sus horarios de Argentina.