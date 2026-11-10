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Copa del Rey: los equipos del ascenso buscan dar el golpe ante los favoritos

El certamen español retoma su actividad con una nueva tanda de encuentros correspondientes a la segunda ronda. Los cruces reúnen a equipos de distintas categorías en eliminatorias a partido único, con clubes del ascenso y del fútbol regional que buscarán sorprender a rivales de mayor jerarquía. Repasá todos los partidos y sus horarios de Argentina.

La Copa del Rey vuelve a escena en buscar del campeón 2026/27.La Copa del Rey vuelve a escena en buscar del campeón 2026/27.
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El fútbol español vuelve a tener acción con una nueva jornada de la Copa del Rey. Luego de la suspensión de los partidos previstos por el fallecimiento de Jesús de Miguel, la segunda ronda del certamen continúa con una programación que reúne a instituciones de diferentes categorías.

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El formato de eliminación directa vuelve a ser uno de los principales atractivos de la competencia. Los equipos de divisiones inferiores tendrán la oportunidad de enfrentarse con clubes de mayor trayectoria y buscar una clasificación que puede convertirse en un acontecimiento histórico para sus instituciones.

Por su parte, los favoritos deberán afrontar compromisos exigentes, en los que no habrá margen para errores: cada eliminatoria se resolverá a partido único.

Los partidos de la jornada: horarios de Argentina

La programación de esta nueva tanda de encuentros contempla seis partidos, con presencia de equipos que buscarán avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Martes 10 de noviembre

- 15:00: Anaitasuna vs. Alavés.

- 15:00: Pamplona vs. Eibar.

Soccer Football - LaLiga - Deportivo Alaves v Atletico Madrid - Estadio Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Spain - October 10, 2026 Deportivo Alaves' Hugo Novoa in action with Atletico Madrid's Julian Alvarez Nicolás Valentini REUTERS/Vincent WestEl Deportivo Alaves venfrenta al Anaitasuna

- 16:00: Amorebieta vs. UD Logroñés.

- 16:00: Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén.

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- 16:00: Trival Valderas vs. Leganés.

- 17:00: Tavernes vs. Valencia.

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Eliminación directa y lugar para las sorpresas

La Copa del Rey se caracteriza por ofrecer oportunidades a clubes que habitualmente no comparten competencia con los principales equipos del fútbol español.

En esta instancia, los conjuntos de categorías inferiores intentarán aprovechar la localía y el entusiasmo de sus hinchas para complicar a sus rivales. Del otro lado, los equipos de Primera y Segunda División buscarán imponer su experiencia y evitar eliminaciones inesperadas.

Soccer Football - La Liga Santander - Eibar v FC Barcelona - Ipurua Municipal Stadium, Eibar, Spain - May 22, 2021 FC Barcelona's Jordi Alba in action REUTERS/Vincent WestEibar visita al Pamplona

Con seis encuentros en la agenda, la jornada promete nuevas historias en un torneo que mantiene como uno de sus principales atractivos la posibilidad de que los equipos más modestos desafíen a los grandes del fútbol español.

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