Octavos de final

Mundial Femenino Sub-17: comienzan los octavos de final y Argentina busca avanzar ante Ghana

Este miércoles se disputan los primeros cuatro encuentros de octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026. Alemania, Venezuela, Corea del Norte, Marruecos, Brasil y Polonia también buscarán un lugar en cuartos.