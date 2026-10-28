La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA entra en su etapa decisiva con el comienzo de los octavos de final. Tras la fase de grupos, 16 selecciones continúan en carrera por el título y afrontarán partidos de eliminación directa, en los que una derrota marcará el final de su participación.
Mundial Femenino Sub-17: comienzan los octavos de final y Argentina busca avanzar ante Ghana
Este miércoles se disputan los primeros cuatro encuentros de octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026. Alemania, Venezuela, Corea del Norte, Marruecos, Brasil y Polonia también buscarán un lugar en cuartos.
La jornada de este miércoles 28 de octubre tendrá cuatro cruces, con especial atención puesta en la Selección argentina, que buscará prolongar su histórica participación en el certamen juvenil que se disputa en Marruecos.
Argentina enfrenta a Ghana por un lugar en cuartos de final
El seleccionado argentino se medirá con Ghana desde las 12, hora de Argentina, en busca de avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial femenino Sub-17. El equipo dirigido por Christian Meloni llega a esta instancia después de recuperarse de la derrota inicial ante Alemania, vencer a Nueva Zelanda por 2-0 y golear al conjunto anfitrión, Marruecos, por 5-1.
Una de las principales figuras del equipo es Mercedes Diz, quien tuvo un papel destacado en la fase de grupos y convirtió tres goles en el último encuentro.
Ghana, por su parte, terminó segundo en el Grupo C. El conjunto africano empató 3-3 con Brasil y consiguió la clasificación tras vencer por 2-0 a Canadá. El encuentro se podrá ver en Argentina por DSports y la TV Pública.
Alemania-Venezuela y Brasil-Polonia, otros cruces destacados
La jornada también tendrá como protagonistas a otras dos selecciones sudamericanas. Venezuela enfrentará a Alemania desde las 12, en un compromiso exigente ante un equipo que terminó la fase de grupos con puntaje ideal.
Brasil, en tanto, se medirá con Polonia a partir de las 15. La selección brasileña buscará imponer su capacidad ofensiva ante un rival europeo que intentará aprovechar su organización táctica para seguir en competencia.
El cuarto partido del día será el que disputarán Corea del Norte y Marruecos, también desde las 15. El seleccionado anfitrión intentará aprovechar el apoyo del público para superar una instancia en la que cada partido define la continuidad en el campeonato.
Todos los partidos de octavos de final y horarios
La programación de los primeros cruces de eliminación directa se completará este jueves 29 de octubre, con otros cuatro encuentros. Los horarios corresponden a Argentina.
Miércoles 28 de octubre
12: Alemania vs. Venezuela.
12: Argentina vs. Ghana.
15: Corea del Norte vs. Marruecos.
15: Brasil vs. Polonia.
Jueves 29 de octubre
12: China vs. Francia.
12: Nigeria vs. México.
15: Japón vs. Kenia.
15: España vs. Estados Unidos.
Los seleccionados vencedores avanzarán a los cuartos de final, programados para el domingo 1 de noviembre. La competencia continuará con las semifinales el miércoles 4 y concluirá el sábado 7 de noviembre, cuando se disputen la final y el partido por el tercer puesto.