Fútbol español

Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid expresaron sus condolencias por la tragedia ferroviaria en Toledo

Los tres principales clubes del fútbol español difundieron mensajes de apoyo a los familiares de las víctimas y a las personas heridas tras el choque de dos trenes de alta velocidad. El accidente dejó al menos 30 fallecidos, según el balance inicial difundido.