LPF

La tabla anual está que arde y Rosario Central tiene una ventaja sobre sus adversarios

Finalizada la antepenúltima fecha del campeonato, Boca y Argentinos lideran la tabla de la temporada, que otorga un título oficial de AFA. El “Canalla” se ubica tercero, pero en la última jornada tendrá un plus que podría aprovechar para dar el salto. Se vienen dos fechas apasionantes