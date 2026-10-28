El campeonato argentino levanta temperatura a medida que se acercan las grandes definiciones.
La tabla anual está que arde y Rosario Central tiene una ventaja sobre sus adversarios
Finalizada la antepenúltima fecha del campeonato, Boca y Argentinos lideran la tabla de la temporada, que otorga un título oficial de AFA. El “Canalla” se ubica tercero, pero en la última jornada tendrá un plus que podría aprovechar para dar el salto. Se vienen dos fechas apasionantes
Faltan solo dos fechas para definir el campeón del año, los 16 clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura, los que jugarán copas internacionales en 2027 y el equipo que acompañará a Estudiantes de Río Cuarto en el amargo descenso a la Primera Nacional.
En ese contexto, con los resultados de la fecha 14 que finalizó este martes, la tabla de los puntos acumulados a lo largo de todo el año está que arde. Se viene un final de temporada para el infarto y Rosario Central, que es el campeón defensor y hoy está tercero en la anual, tiene una ventaja que podría aprovechar en la última jornada.
La ventaja de Rosario Central
Con los resultados de la última fecha disputada, Boca lidera la tabla general del 2026 con 57 puntos y una diferencia de 21 goles. Argentino Juniors se ubica segundo con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia de 11 goles a favor.
Central marcha tercero, con 56 unidades (+15). Cuarto se encuentra Vélez, con 55 (+16); quinto viene el sorprendente Instituto de Córdoba, con 53 (+11); sexto Independiente Rivadavia, también con 53 (+9) y séptimo River, con 52 (+16).
Hasta ahí los que cuentan con chances matemáticas de quedarse con el título por haber sumado la mayor cantidad de puntos a lo largo de toda la temporada 2026, aunque en términos reales pareciera que la nueva estrella no saldrá de las vitrinas de Boca, Argentinos, Central o Vélez.
Esos cuatro equipos son los que tienen posibilidades reales de dar la primera vuelta olímpica en este apasionante final de año.
Si se ajusta un poco más la mirada de cara a las últimas dos fechas de la fase regular del torneo argentino, Rosario Central cuenta con un plus que podría aprovechar en la jornada decisiva del certamen.
Esa hipotética ventaja es que en la última fecha de este Torneo Clausura, recibirá en su cancha al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, que ya está con la cabeza puesta en su reestructuración para jugar otra vez en la segunda categoría en 2027.
Pero para llegar con vida a ese partido, en el que cuenta con todas las chances de quedarse con los tres puntos, primero deberá sortear el durísimo encuentro de la penúltima fecha, en Junín ante Sarmiento.
La visita clave a Junín
Está claro que el “Verde” no es de los equipos más poderosos del fútbol argentino y el “Canalla” tiene material como para vencerlo de visitante, pero el conjunto dirigido por Facundo Sava ya demostró que es muy difícil de vencer, sobre todo en su reducto de la ciudad bonaerense.
Para agregarle más dramatismo a ese choque, Sarmiento se jugará una verdadera final ante los rosarinos, en su deseo de clasificar entre los ocho primeros de la Zona B, para acceder a los playoffs del Clausura. Ese partido de la fecha 15 se jugará este viernes a las 21.15 en el estadio “Eva Perón” de Junín.
Si se lo coteja con sus adversarios directos en la tabla anual, realmente la tienen más difícil. Al puntero Boca se le vienen dos partidos muy complejos: el domingo que viene el superclásico ante River, con todo lo que eso significa. Y en la última jornada deberá a enfrentar a Defensa y Justicia, que está muy fuerte y viene ganando seguido.
El dato a favor para el “Xeneize” es que ambos encuentros serán en la “Bombonera”.
A Argentinos Juniors le resta jugar con Atlético Tucumán, el lunes próximo a las 21.15, en la provincia norteña. Y en la última jornada recibirá a Huracán en La Paternal. Por último, Vélez jugará de local frente a San Lorenzo el sábado que viene y cerrará visitando a Unión en Santa Fe.
Se vienen dos jornadas finales con duelos apasionantes y con definiciones para todos los gustos. La tabla anual espera por un campeón y Rosario Central hará todo lo que esté a su alcance para conservar ese trofeo, que tanta polvareda levantó el año pasado.