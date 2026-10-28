Leyton Herrmann, jugador de Centenario de Venado Tuerto, se consagró campeón con la Selección Argentina U17 masculina de básquet 3x3 en la Final Continental del Americas Series, disputada en El Salvador. El equipo argentino venció a Brasil por 21 a 20 en el encuentro decisivo y se quedó con el título.
Leyton Herrmann, campeón con Argentina tras una ajustada final ante Brasil
Con un triunfo por 21 a 20 frente a Brasil, Argentina conquistó el título continental U17 de básquet 3x3. El equipo contó con la participación de Leyton Herrmann, representante de Centenario de Venado Tuerto y parte de una nueva generación del básquet nacional.
El plantel estuvo integrado por Matías Berenbroek, Leyton Herrmann, Agustín Sosa y Facundo Zanor, bajo la conducción técnica de Luciano Santín. Los cuatro jugadores formaron parte de la conquista argentina en una competencia que reunió a representantes del continente.
La final se resolvió por apenas un punto de diferencia. El 21 a 20 frente a Brasil le permitió al seleccionado cerrar su participación con el campeonato y tuvo entre sus protagonistas al representante del básquet venadense.
Un jugador de Centenario en el seleccionado
Para Herrmann, la participación en El Salvador significó una nueva experiencia internacional con la camiseta argentina. El jugador de categoría 2010 integra Centenario y sumó un título continental como parte del seleccionado juvenil.
Su presencia en el equipo campeón también vinculó a Venado Tuerto y a Centenario con la consagración. El club tuvo a uno de sus jóvenes basquetbolistas en el plantel que alcanzó el primer puesto del certamen.
La experiencia le permitió a Herrmann compartir la competencia con Berenbroek, Sosa y Zanor, dentro de un equipo conducido por Santín que logró resolver a su favor una final de margen mínimo.
El apellido Herrmann y una nueva generación
Leyton es hijo de Walter Herrmann, integrante de la Generación Dorada y campeón olímpico con la Selección Argentina en Atenas 2004. Con ese antecedente familiar, el joven desarrolla su propia trayectoria entre su participación en Centenario y las oportunidades de representar al país.
El campeonato obtenido en El Salvador se suma a ese recorrido deportivo. Con la camiseta argentina, Herrmann fue parte de una conquista continental que también encontró su celebración en el club venadense.
En el mensaje de felicitación difundido tras el título, el reconocimiento alcanzó tanto al jugador como a sus compañeros: “¡Felicitaciones, Leyton Herrmann y toda la Selección Argentina!”