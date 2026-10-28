Centenario de Venado Tuerto

Leyton Herrmann, campeón con Argentina tras una ajustada final ante Brasil

Con un triunfo por 21 a 20 frente a Brasil, Argentina conquistó el título continental U17 de básquet 3x3. El equipo contó con la participación de Leyton Herrmann, representante de Centenario de Venado Tuerto y parte de una nueva generación del básquet nacional.