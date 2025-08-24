#HOY:

Alumni se consagro campeón de la Copa Santa Fe de básquet U13

El Alazán ganó sus tres partidos y festejó en condición de local con su gente en el Planchado Marcuzzi.

 21:03
Por: 

La Copa Santa Fe de básquet sub 13 se definió con un cuadrangular final disputado entre las jornadas de este sábado y domingo.

El pasado sábado tuvo dos turnos de juego: en el primero de ellos Almagro de Esperanza derrotó a Centro Recreativo Calchaquí por 85 a 65, mientras que Alumni hizo lo propio por 90 a 65 ante Santa Paula de Gálvez.

Ya por la noche, Santa Paula venció por 94 a 59 a su par de Centro Recreativo, mientras que, en un verdadero dramático partidazo, Alumni logró la victoria por 104 a 101 frente a Almagro.

En la tira de domingo, en primera instancia, Almagro derrotó en la última jugada a Santa Paula por 80 a 79 quedando en segunda colocación y haciéndose con la medalla de plata.

Al mediodía llegaría el momento de la consagración para el conjunto local dirigido por Leonel Dinolfo, cuando tras vencer a Centro Recreativo por 97 a 72, alcanzó la gloria, adjudicándose el título de campeones del certamen.

Árbitros de la jornada: Cristian Montes, Ulises Vadora, Nahuel Marín.

La palabra del DT Dinolfo

En cuanto al desarrollo de la competencia, Dinolfo afirmó: “Estamos muy contentos, se vio un hermoso cuadrangular, muy parejo, nos encontramos con equipos muy físicos, con buena rotación de balón y capacidad ofensiva. Mostrando un muy buen juego pudimos estar a la altura de las circunstancias, es un merecido premio para el trabajo de los chicos”.

“Acompañó la familia y los chicos de otras categorías del club, es algo inolvidable para todos los chicos”, expresó.

En cuanto a su rol como formador, el DT aseveró: “El deporte es como la vida misma, trato de acompañarlos, de explicarles que no siempre nos van a salir las cosas bien. Más allá del resultado esto es un juego, estas experiencias son inolvidables para ellos y para mí, con momentos únicos”.

Acerca de la experiencia Copa Santa Fe, Dinolfo manifestó: “Es la primera vez que me toca disputar la Copa Santa Fe, nos veníamos preparando para estas instancias y me hace feliz que los chicos estuvieron a la altura, hay que seguir mejorando”.

“Fuimos campeones porque nunca perdimos la concentración y supimos llevar los partidos pelota a pelota, con tranquilidad”, reflexionó el entrenador Alazán.

El plantel campeón

4- Censi, Gonzalo

5- Masoero, Ignacio

6- Muñoz Dabat, Joel

7- Biga, Renato

8- Pighin Luccetti, Dante

9- Corvalán, Lucio

10- Moriconi Pérez, Cyrano

11- Arnolt González, Thiago

12- Díaz Acosta, Ignacio Benjamín

13- Parnisari, Sebastián Joaquin

14- Zavala, Pedro Manuel

15- Chiocchia, Santiago

DT- Leonel Dinolfo

