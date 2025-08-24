Alumni se consagro campeón de la Copa Santa Fe de básquet U13.

La Copa Santa Fe de básquet sub 13 se definió con un cuadrangular final disputado entre las jornadas de este sábado y domingo.
El Alazán ganó sus tres partidos y festejó en condición de local con su gente en el Planchado Marcuzzi.
El pasado sábado tuvo dos turnos de juego: en el primero de ellos Almagro de Esperanza derrotó a Centro Recreativo Calchaquí por 85 a 65, mientras que Alumni hizo lo propio por 90 a 65 ante Santa Paula de Gálvez.
Ya por la noche, Santa Paula venció por 94 a 59 a su par de Centro Recreativo, mientras que, en un verdadero dramático partidazo, Alumni logró la victoria por 104 a 101 frente a Almagro.
En la tira de domingo, en primera instancia, Almagro derrotó en la última jugada a Santa Paula por 80 a 79 quedando en segunda colocación y haciéndose con la medalla de plata.
Al mediodía llegaría el momento de la consagración para el conjunto local dirigido por Leonel Dinolfo, cuando tras vencer a Centro Recreativo por 97 a 72, alcanzó la gloria, adjudicándose el título de campeones del certamen.
Árbitros de la jornada: Cristian Montes, Ulises Vadora, Nahuel Marín.
En cuanto al desarrollo de la competencia, Dinolfo afirmó: “Estamos muy contentos, se vio un hermoso cuadrangular, muy parejo, nos encontramos con equipos muy físicos, con buena rotación de balón y capacidad ofensiva. Mostrando un muy buen juego pudimos estar a la altura de las circunstancias, es un merecido premio para el trabajo de los chicos”.
“Acompañó la familia y los chicos de otras categorías del club, es algo inolvidable para todos los chicos”, expresó.
En cuanto a su rol como formador, el DT aseveró: “El deporte es como la vida misma, trato de acompañarlos, de explicarles que no siempre nos van a salir las cosas bien. Más allá del resultado esto es un juego, estas experiencias son inolvidables para ellos y para mí, con momentos únicos”.
Acerca de la experiencia Copa Santa Fe, Dinolfo manifestó: “Es la primera vez que me toca disputar la Copa Santa Fe, nos veníamos preparando para estas instancias y me hace feliz que los chicos estuvieron a la altura, hay que seguir mejorando”.
“Fuimos campeones porque nunca perdimos la concentración y supimos llevar los partidos pelota a pelota, con tranquilidad”, reflexionó el entrenador Alazán.
4- Censi, Gonzalo
5- Masoero, Ignacio
6- Muñoz Dabat, Joel
7- Biga, Renato
8- Pighin Luccetti, Dante
9- Corvalán, Lucio
10- Moriconi Pérez, Cyrano
11- Arnolt González, Thiago
12- Díaz Acosta, Ignacio Benjamín
13- Parnisari, Sebastián Joaquin
14- Zavala, Pedro Manuel
15- Chiocchia, Santiago
DT- Leonel Dinolfo
