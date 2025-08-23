Villa Gobernador Gálvez recibe la Copa Santa Fe de Remo

Este sábado, Villa Gobernador Gálvez se vestirá de gala para recibir un evento deportivo de primer nivel: la Copa Santa Fe de Remo Travesía. Por segundo año consecutivo, la ciudad será sede de esta regata regional, organizada conjuntamente por el Municipio, el Club de Remo de VGG y la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe.
Detalles de la competencia
La regata se llevará a cabo a partir de las 10:30 horas en la Costa Central, con la largada desde la Bajada Kennedy. Alrededor de 40 botes de tipo Doble Par con Timonel, con tres tripulantes cada uno, se enfrentarán en un recorrido de 21 kilómetros por el río Paraná. Los remeros deberán dar la vuelta al "banquito San Andrés" para regresar al punto de partida, en una carrera contra el tiempo.
Más de 100 deportistas de distintos clubes de la región participarán en el evento, incluyendo representantes de: Santa Fe Capital (Agrupación Vuelta del Paraguayo), San Nicolás (Regata de San Nicolás), Rosario (Rosario Central, Remeros, Rowing, Regatas, Malvinas, Bajada España y Náutico), Y, por supuesto, el anfitrión, el Club de Remo de Villa Gobernador Gálvez.
Este sábado 23 se agosto desde las 10:00 horas, en la Costa Central a la altura de la Bajada Kennedy
Un orgullo para la ciudad
La realización de este evento deportivo no solo pone a la ciudad en el mapa del calendario provincial, sino que también subraya el compromiso de las autoridades con la recuperación de la costa central.
"Este evento nos llena de mucho orgullo, no solo por la competencia en sí, sino por la recuperación de nuestra costa", afirmó la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso. "Recibir a tantos clubes y poner en agenda este tipo de actividades demuestra el valor de los espacios públicos de la ciudad", agregó.
Por su parte, Augusto Robert, dirigente del Club de Remo de VGG, destacó la importancia de ser anfitriones por segundo año consecutivo. "Es una gran satisfacción organizar una regata de esta magnitud en un circuito de 21 kilómetros que forma parte de la Copa Santa Fe, donde hay regatas en diferentes puntos de la provincia".
La costa vuelve a la vida
La regata es un reflejo de los avances del "Plan de recuperación de la Costa Central", un proyecto que ha logrado poner en valor más de 45.000 metros cuadrados y 500 metros de costa. Gracias a los trabajos de mejorado de suelo, desmalezamiento y la plantación de 50 árboles, la zona se ha transformado en un lugar apto para el deporte y el esparcimiento familiar. Próximamente se instalarán bancos, mesas y parrilleros, consolidando este espacio como un punto de encuentro para todos los vecinos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.