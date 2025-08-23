Departamento Las Colonias

Municipio y provincia firman acuerdo para construir 14 nuevas viviendas en Esperanza

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y contó con la presencia de autoridades clave, incluyendo al intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; la diputada provincial, Jimena Senn; y el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli.