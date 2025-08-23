Municipio y provincia firman acuerdo para construir 14 nuevas viviendas en Esperanza

Un paso clave en la solución habitacional de la ciudad se dio esta semana con la firma del contrato para la construcción de 14 nuevas viviendas en Esperanza. Este proyecto, resultado de la colaboración entre la Municipalidad y el gobierno provincial, busca dar respuesta a la demanda de vivienda de las familias locales.
Las nuevas casas se construirán en una manzana estratégica, delimitada por las calles Sarmiento, Las Tunas, Juana Azurduy y San Jerónimo. La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y contó con la presencia de autoridades clave, incluyendo al intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; la diputada provincial, Jimena Senn; y el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli.
Detalles de un proyecto integral
El proyecto, a cargo de la empresa “Arq. Mario E. Iglesias Construcciones”, cuenta con un presupuesto de $1.109.000.000 y un plazo de ejecución de ocho meses. El plan contempla: 13 viviendas de prototipo compacto de dos dormitorios; 1 vivienda adaptada para personas con movilidad reducida, también de dos dormitorios;
Además de las casas, la obra incluye un paquete de infraestructura completo que mejorará toda la zona, con la construcción de: Red de desagües pluviales; Red eléctrica de baja tensión y alumbrado público; Red de agua potable; Cordón cuneta y badenes; Veredas peatonales y rampas y Arbolado público.
Un compromiso con las familias esperancinas
Durante el acto, el intendente Rodrigo Müller subrayó la importancia de la iniciativa. “Seguimos avanzando para concretar estas 14 nuevas viviendas que marcarán un antes y un después en la vida de varias familias de Esperanza. Desde el inicio de nuestra gestión, trabajamos junto a Jimena Senn para ofrecer soluciones habitacionales. Somos afortunados de contar con un gobierno provincial que responde y colabora activamente”.
Müller también destacó el esfuerzo conjunto entre los dos niveles de gobierno. “El municipio donó los terrenos para construir estas viviendas y, en la misma manzana, realizaremos un loteo espejo. Es un claro ejemplo de lo que podemos lograr con la colaboración entre municipio y provincia, beneficiando directamente a nuestros vecinos”.
¿Cómo inscribirse?
Para participar en el sorteo de adjudicación de estas futuras viviendas, las personas interesadas deben estar inscriptas en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. La inscripción es un requisito indispensable y el proceso se realiza de manera online a través del sitio web oficial de la provincia. El sorteo será llevado a cabo por el gobierno provincial.
