Vera celebró la Feria del Libro

La Feria del Libro de Vera volvió con una nueva edición, organizada por "Espacio Abierto" y con el lema "Leer hoy: mismos vínculos, nuevas formas". El evento, que tuvo lugar en la Sociedad Italiana, ofreció una variada programación de charlas, presentaciones y música, atrayendo tanto al público general como a las escuelas de la zona.
Un evento para toda la comunidad
Durante la jornada, estudiantes de diversas delegaciones escolares recorrieron la feria, participando en lecturas, juegos y talleres de cuentacuentos. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades locales y referentes de la cultura, quienes realizaron un intercambio simbólico de libros con instituciones educativas. Además, se llevó a cabo el taller "Enseñar a pensar. Leer y escribir en todos los espacios curriculares", promoviendo la lectura como una herramienta fundamental en la educación.
Dos autores locales presentaron sus obras: Carlos Morello con su libro "Sentir para vivir", y Claudio "Turco" Cherep con "Daiana, ¿de qué planeta viniste? y otros cuentos de futbol".
Un legado cultural
El organizador del evento, Sergio Rojas, referente de "Espacio Abierto", destacó la importancia de esta 14.ª edición. Mencionó que el proyecto es "heredero de un proyecto que nació por idea de Ramón Baby Celestino con su Fundación Vera Linda, que organizó 9 ediciones convirtiéndola en un espectáculo popular que identificó a nuestra ciudad".
Rojas también señaló que la feria "no se limita solamente a la lectura sino que dominada por un espíritu especial se han convocado a otras expresiones artísticas que hacen a nuestra cultura", y agradeció la gran participación de las escuelas y de todos los que se sumaron al evento.
Entre los asistentes también se encontraban Juliana Caillat, referente territorial del gobierno provincial; Oscar Duarte, delegado regional; la concejala Ana Paula Capello; Eduardo Perot, director de Cultura de la Municipalidad, y el coordinador de la feria Atilio Clementín.
