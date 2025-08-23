Productores ganaderos de San Javier exigen mayores medidas para frenar el abigeato
En medio de una creciente preocupación por los reiterados hechos de abigeato que afectan a la región, la Sociedad Rural de San Javier convocó este viernes a una reunión clave con autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad y productores agropecuarios. El objetivo fue claro: reclamar acciones concretas para prevenir y combatir el robo y la faena ilegal de ganado, una problemática que golpea duramente al sector.
El encuentro se realizó en la sede de la entidad rural, a pedido de los propios productores que, cansados de los perjuicios económicos y del sentimiento de indefensión, exigieron que la inseguridad en los campos deje de ser un tema secundario.
Una problemática que no da tregua
Robert Fernández, presidente de la Sociedad Rural de San Javier, fue enfático al describir la situación. "El abigeato se ha convertido en un problema serio que afecta la economía y la tranquilidad de los productores. Hemos decidido convocar a esta reunión para visibilizar el tema y, sobre todo, para acordar medidas concretas. No queremos que esto quede en simples promesas. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para resolver esta situación", afirmó.
Fernández subrayó que esta es la segunda reunión en pocos meses, luego de un encuentro anterior realizado en la Casa del Senado. “Cada vez que ocurre un delito, no solo se pierde dinero: se destruye el esfuerzo de años. Después de cada reunión parece que la situación mejora, pero vuelve a repetirse. Queremos soluciones reales”, remarcó.
Amplia participación institucional
Al encuentro asistieron el subjefe provincial de Guardia Rural “Los Pumas” Director de Policía Darío Bled, representantes del Ministerio de la Producción, la Intendente de San Javier, Ana Maribel González, concejales, el Jefe de Policía de la Unidad Regional XIV Rodolfo Grimalt, el jefe de la Prefectura Naval Ricardo Núñez y asesores legislativos. También se invitó a fiscales, considerando que la intervención judicial es clave para frenar esta problemática.
El petitorio: medidas urgentes para frenar el delito
Durante la reunión se entregó un petitorio firmado por productores de toda la zona, en el que se manifiesta la profunda preocupación por la escalada de delitos rurales. Según el documento, en el último mes fueron sacrificados ilegalmente más de diez animales, con el consiguiente impacto económico y social.
"Cada hecho de este tipo no solo representa pérdida material, sino un golpe al esfuerzo diario de familias que sostienen con su trabajo la producción y la identidad del departamento San Javier", señala el texto.
El pedido incluye tres ejes centrales:
Refuerzo de los controles en accesos clave: más presencia policial y puestos móviles sobre las rutas provinciales N° 1 y 39; Uso de tecnología: incorporación de drones y sistemas de vigilancia para monitorear áreas rurales, replicando experiencias exitosas en otras provincias; Creación de una Fiscalía Rural en San Javier: con competencia específica en delitos rurales y ambientales, que permita respuestas judiciales más rápidas y efectivas; "Estamos convencidos de que una Fiscalía Rural sería una herramienta transformadora. En provincias como Chaco, Corrientes y Buenos Aires ha dado resultados concretos", sostuvieron los productores.
Compromiso y trabajo conjunto
Los representantes del sector remarcaron su disposición para articular acciones con las autoridades y las fuerzas de seguridad. “La seguridad es un bien colectivo, no se construye de manera aislada. Desde la Sociedad Rural ofrecemos nuestras instalaciones y nuestra experiencia para diseñar un plan común”, afirmaron.
Fernández cerró el encuentro con un mensaje firme: “El campo es fuente de trabajo, alimento y arraigo. Cuando el delito lo golpea, toda la sociedad resulta herida. Vamos a insistir hasta que esta problemática disminuya”.
