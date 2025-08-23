Entregaron un petitorio a las autoridades

Productores ganaderos de San Javier exigen mayores medidas para frenar el abigeato

El encuentro se realizó en la sede de la entidad rural, a pedido de los propios productores que, cansados de los perjuicios económicos y del sentimiento de indefensión, exigieron que la inseguridad en los campos deje de ser un tema secundario