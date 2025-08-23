Licitaron refacciones para el Registro Civil de San Lorenzo

Este viernes, en la ciudad de Santa Fe, se realizó la apertura de sobres de la licitación para llevar adelante la refacción integral del Registro Civil y el Archivo Departamental de Actas de la ciudad de San Lorenzo.
El Gobierno provincial abrió los sobres para la obra de puesta en valor de la oficina y el Archivo Departamental de Actas. El presupuesto oficial es de 35 millones de pesos y se presentaron dos ofertas.
El proyecto prevé una intervención general en el edificio con el objetivo de mejorar las condiciones de atención al público y optimizar el resguardo de la documentación. Entre las tareas contempladas se destacan reparaciones estructurales, tratamiento de humedades, restauración de aberturas exteriores, pintura integral de las oficinas y renovación del sistema de iluminación con tecnología LED. También se prevén arreglos en baños y cocina, junto con el mantenimiento de vidrios en la claraboya del sector de archivo.
El presupuesto oficial de la obra asciende a 35 millones de pesos. En el proceso licitatorio se presentaron dos ofertas: la de la firma Pilar S.R.L. por $48.801.786 y la de Cockreto Construcciones S.R.L. por $35.151.487.
En el acto estuvieron presentes el secretario de Coordinación Administrativa y Financiera del Ministerio de Gobierno, Fernando López; el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio; el director del Registro Civil, Sergio Duarte; y el presidente del Concejo Municipal de San Lorenzo, Hernán Ore, entre otros.
El director del Registro Civil, Sergio Duarte, destacó la importancia de la intervención: “El objetivo es refaccionar y restaurar la sede del archivo departamental que tiene el registro civil en la ciudad de San Lorenzo, que es un edificio muy deteriorado por el paso del tiempo y la falta de inversiones edilicias. La apertura de sobres tuvo un saldo positivo porque se presentaron dos ofertas que se ajustan al presupuesto oficial, y de no mediar inconvenientes en el transcurso de un mes estaríamos dando inicio a la ejecución de las obras”.
En ese sentido, agregó: “Esto nos va a permitir brindar mejores condiciones para los vecinos que se acercan a realizar sus trámites, como así también para nuestros agentes. De esta manera estamos cumpliendo con una demanda de larga data de toda la comunidad de San Lorenzo, que esperaba contar con un edificio en condiciones para prestar el servicio que brinda el Registro Civil”.
