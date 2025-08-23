#HOY:

4° Torneo Nacional de Tenis en Córdoba con presencia de jugadores de Reconquista

Representaron al Club Atlético Adelante.

Durante cuatro días, el Córdoba Lawn Tenis y el Córdoba Athletic fueron sede del certamen que reunió a los mejores jugadores
 13:24
Por: 

El más destacado de los alumnos del profesor Walter Gasparini fue Facundo Leiva, subcampeón en la Categoría Sub 14. También participaron Guillermina Berlanda, Guillermina Enrique, Juan Manuel Petroli y Agustín Roberts. El certamen se llevó a cabo desde el 17 al 20 de agosto.

Durante cuatro días, el Córdoba Lawn Tenis y el Córdoba Athletic fueron sede del certamen que reunió a los mejores jugadores y jugadoras de las categorías Sub 12 a Sub 18 organizado por la Asociación Argentina de Tenis y la Federación Cordobesa de Tenis.

Facundo Leiva Categoría Sub 14 fue finalista (sub campeón), siendo derrotado en el partido decisivo por el pampeano de Toay Santino Rosendo Aranda por 6/3 y 6/2. El toayense se ubica ahora primero en el ranking de la Categoría.

Guillermina Berlanda Categoría Sub 18 fue semifinalista.

Juan Manuel Petroli Categoría Sub 16 y Guillermina Enrique Categoría Sub 14, accedieron a la ronda de octavos de final.

Agustín Roberts ingresó al cuadro principal y fue eliminado en primera ronda en Categoría Sub 14.

