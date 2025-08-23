4° Torneo Nacional de Tenis en Córdoba con presencia de jugadores de Reconquista

El más destacado de los alumnos del profesor Walter Gasparini fue Facundo Leiva, subcampeón en la Categoría Sub 14. También participaron Guillermina Berlanda, Guillermina Enrique, Juan Manuel Petroli y Agustín Roberts. El certamen se llevó a cabo desde el 17 al 20 de agosto.
Durante cuatro días, el Córdoba Lawn Tenis y el Córdoba Athletic fueron sede del certamen que reunió a los mejores jugadores y jugadoras de las categorías Sub 12 a Sub 18 organizado por la Asociación Argentina de Tenis y la Federación Cordobesa de Tenis.
Facundo Leiva Categoría Sub 14 fue finalista (sub campeón), siendo derrotado en el partido decisivo por el pampeano de Toay Santino Rosendo Aranda por 6/3 y 6/2. El toayense se ubica ahora primero en el ranking de la Categoría.
Guillermina Berlanda Categoría Sub 18 fue semifinalista.
Juan Manuel Petroli Categoría Sub 16 y Guillermina Enrique Categoría Sub 14, accedieron a la ronda de octavos de final.
Agustín Roberts ingresó al cuadro principal y fue eliminado en primera ronda en Categoría Sub 14.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.