El árbitro frenó la pelea

Brutal nocaut en el boxeo sin guantes: cayó desplomado en apenas 40 segundos

El británico Cory Chapman derrotó a su compatriota Lewis Dixon en BKFC 96, en Glasgow. Tras recibir un potente gancho de izquierda, el debutante en la compañía quedó tendido sobre la lona y generó preocupación entre los espectadores.