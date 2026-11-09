En una disciplina donde cada golpe puede definir una pelea, Cory Chapman protagonizó una victoria impactante en Glasgow. El boxeador británico necesitó apenas 40 segundos para noquear a su compatriota Lewis Dixon durante una de las peleas de BKFC 96, en una escena que generó preocupación entre los espectadores.
Brutal nocaut en el boxeo sin guantes: cayó desplomado en apenas 40 segundos
El británico Cory Chapman derrotó a su compatriota Lewis Dixon en BKFC 96, en Glasgow. Tras recibir un potente gancho de izquierda, el debutante en la compañía quedó tendido sobre la lona y generó preocupación entre los espectadores.
El enfrentamiento, correspondiente a la categoría peso gallo, prácticamente no tuvo desarrollo. Apenas sonó la señal de inicio, Chapman tomó la iniciativa, avanzó sobre Dixon y lanzó una combinación de golpes que culminó con un potente gancho de izquierda directo a la mandíbula.
El impacto provocó la caída inmediata de Dixon, quien quedó tendido sobre la lona sin poder amortiguar el golpe ni reaccionar. Ante la situación, el árbitro intervino rápidamente para detener el combate y permitir el ingreso del equipo médico.
La caída de Dixon generó preocupación
La violenta caída del peleador llamó la atención de los presentes y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la velada.
La secuencia también tuvo repercusión en los medios especializados. MMA Fighting resaltó la contundencia del nocaut y calificó la escena como estremecedora, mientras que el diario británico The Sun hizo hincapié en la manera en que Dixon quedó tendido tras recibir el impacto.
El video del enfrentamiento comenzó a circular en las redes sociales y multiplicó la repercusión del combate.
Chapman recibió el premio al Nocaut de la Noche
Después de su contundente victoria, Chapman fue reconocido por la organización de BKFC. El británico compartió el premio al Nocaut de la Noche con Barry Boyle, quien también consiguió un triunfo por esa vía durante la misma cartelera.
Con apenas 22 años, el peleador apodado "El Chapo" llevó su récord en la compañía a dos victorias y ninguna derrota. Además, ambos triunfos llegaron antes del límite.
El mensaje de Chapman para su rival
Más allá de la contundencia de su victoria, Chapman también se tomó un momento para referirse a su adversario. A través de sus redes sociales, le deseó una pronta recuperación y destacó sus cualidades personales.
"Le deseo a Lewis una pronta recuperación. Es un chico encantador y tiene un futuro brillante", expresó el ganador.
También reconoció la importancia de la noche que había protagonizado y aseguró que poder demostrar su talento ante más de 10.000 espectadores, en un evento histórico para la organización, representó un sueño hecho realidad.
El combate duró apenas 40 segundos, pero dejó una de las escenas más impactantes de BKFC 96. Mientras Chapman celebró una victoria que impulsó su carrera en la compañía, el debut de Dixon terminó de manera abrupta y con una caída que generó preocupación.