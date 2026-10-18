Dibu Martínez mostró su primera foto tras la operación de mandíbula y llevó tranquilidad sobre su salud

El arquero de la Selección Argentina publicó una imagen desde el hospital luego de la lesión que sufrió en el triunfo del Chelsea ante Everton. Confirmó que la cirugía salió bien y destacó que su equipo ganó 2-0 sin recibir goles.