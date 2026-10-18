Emiliano “Dibu” Martínez compartió su primera foto después de ser operado por una fractura de mandíbula y transmitió un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud.
Dibu Martínez mostró su primera foto tras la operación de mandíbula y llevó tranquilidad sobre su salud
El arquero de la Selección Argentina publicó una imagen desde el hospital luego de la lesión que sufrió en el triunfo del Chelsea ante Everton. Confirmó que la cirugía salió bien y destacó que su equipo ganó 2-0 sin recibir goles.
El arquero argentino, que sufrió un fuerte choque durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League inglesa, agradeció los mensajes de apoyo y anticipó que espera regresar a las canchas en algunas semanas.
Desde la cama del hospital, el campeón del mundo publicó una imagen en la que aparece con ropa médica y levanta tres dedos con una de sus manos. Junto a la fotografía, dejó un mensaje en el que confirmó que la intervención quirúrgica se desarrolló favorablemente.
“Gracias a todos por los mensajes. La operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con el arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el futbolista en sus redes sociales.
La publicación tuvo como particularidad que, aun después de atravesar una lesión que requirió internación y cirugía, Martínez hizo hincapié en el resultado deportivo de su equipo. Chelsea venció por 2-0 a Everton y mantuvo su arco sin goles en contra, un dato que el arquero no pasó por alto en su mensaje.
Cómo fue el choque que terminó con el Dibu Martínez en el hospital
La lesión se produjo durante el encuentro que Chelsea disputó ante Everton, correspondiente a la Premier League. En una jugada con pelota aérea dentro del área, Martínez salió a despejar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite.
El impacto dejó a ambos futbolistas afectados, aunque el arquero argentino fue quien necesitó asistencia médica prolongada. Tras quedar tendido sobre el césped, recibió atención de los profesionales del equipo y debió abandonar el campo de juego en camilla, con el cuerpo inmovilizado.
La escena generó preocupación por la intensidad del golpe y por la necesidad de trasladarlo a un centro médico para realizar estudios más exhaustivos.
Los primeros controles descartaron lesiones de gravedad en la cabeza, el cuello y la espalda. Sin embargo, los exámenes posteriores confirmaron una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.
El episodio ocurrió cuando Chelsea se encontraba en ventaja. Martínez dejó el campo mientras su equipo ganaba 1-0 y, posteriormente, el conjunto londinense amplió la diferencia hasta cerrar el partido con un triunfo por 2-0.
La victoria permitió al equipo conservar la valla invicta, una circunstancia que el arquero destacó en su primera comunicación pública después de la operación.
Hasta el momento de la publicación de su mensaje, no se había informado una fecha precisa para su regreso a la actividad. La referencia a una vuelta “en unas semanas” fue la estimación que el propio futbolista compartió con sus seguidores, sin establecer un día concreto.
La recuperación del arquero argentino y el mensaje a sus seguidores
La primera imagen de Martínez después de la cirugía permitió conocer su evolución inicial y llevó tranquilidad a quienes siguieron con preocupación lo ocurrido durante el partido.
El mensaje tuvo dos objetivos claros: agradecer las muestras de apoyo que recibió después del golpe y confirmar que la operación había salido bien. Al mismo tiempo, el arquero puso el foco en el resultado de Chelsea, en línea con su reconocida atención a los aspectos defensivos del juego.
La recuperación de una fractura de mandíbula requiere seguimiento médico y una evaluación progresiva antes de retomar la competencia. Por ese motivo, el regreso del futbolista dependerá de su evolución y de las indicaciones del equipo médico, aunque no se difundieron plazos oficiales más precisos.
Para Chelsea, la lesión representa la necesidad de reorganizar su puesto en el arco mientras Martínez se recupera. El club todavía no había comunicado una fecha definitiva para su vuelta a los entrenamientos y a los partidos.
El arquero, de todos modos, dejó una señal positiva con su publicación desde el hospital. Después de un episodio que obligó a detener la atención del encuentro para asistirlo, confirmó que la intervención quirúrgica se había desarrollado favorablemente.
La noticia también tuvo repercusión entre los seguidores de la Selección Argentina, donde Martínez es una de las figuras del equipo nacional. Su evolución será seguida de cerca mientras avanza la recuperación y se define cuándo podrá volver a competir.
Por ahora, el mensaje del propio futbolista constituye la principal referencia sobre su estado después de la operación: la cirugía salió bien y su expectativa es regresar en las próximas semanas, aunque el plazo definitivo dependerá de su evolución médica.