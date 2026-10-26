La NBA vivió un momento de preocupación durante la victoria de Oklahoma City Thunder frente a Los Ángeles Clippers. Jalen Williams sufrió una lesión en la pierna izquierda en los últimos minutos del partido y debió ser retirado de la cancha en camilla, mientras sus compañeros observaban la escena con evidente angustia.
Impactante lesión de tobillo de Jalen Williams en la NBA: el video del momento
El jugador sufrió la lesión durante el partido ante Los Angeles Clippers, cuando restaba poco más de un minuto para el final. Fue retirado en camilla y se espera información sobre el alcance de la lesión.
El episodio ocurrió cuando faltaba 1 minuto y 14 segundos para el final. Williams encaró hacia el aro en una jugada ofensiva, recibió una falta y cayó de manera aparatosa. El cuerpo médico ingresó rápidamente para asistirlo y el encuentro quedó interrumpido durante varios minutos.
La jugada
La lesión se produjo cuando el jugador intentó avanzar hacia el aro y terminó cayendo con la pierna izquierda en una posición comprometida. La gravedad aparente de la situación generó preocupación inmediata entre los basquetbolistas de ambos equipos.
Los médicos cubrieron la zona afectada con toallas mientras lo atendían, y finalmente Williams fue trasladado en camilla fuera del campo de juego. Antes de retirarse, el jugador levantó ambos pulgares para saludar al público, que respondió con muestras de apoyo.
El partido estuvo detenido alrededor de cinco minutos. Pese al episodio, Oklahoma City logró cerrar el encuentro con una victoria por 108 a 101 frente a los Clippers.
La reacción de sus compañeros
La escena afectó especialmente a Shai Gilgeous-Alexander, principal figura del Thunder, quien se mostró conmovido al hablar sobre su compañero después del encuentro.
“Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso”, expresó el jugador. También destacó que Williams disfruta competir y jugar al básquet, y lamentó las dificultades físicas que atravesó durante los últimos tiempos.
El entrenador Mark Daigneault tampoco ocultó el impacto que tuvo la lesión en el vestuario. “No estamos nada bien”, resumió al describir el estado anímico del equipo.
El cuerpo técnico esperaba recibir información médica más detallada durante este lunes para conocer el alcance de la lesión. Hasta el momento de las primeras declaraciones, la franquicia no había difundido un diagnóstico definitivo.
La incertidumbre sobre su recuperación
La preocupación por Williams también está relacionada con sus antecedentes físicos recientes. Durante la temporada pasada, el jugador se perdió una cantidad importante de partidos debido a distintos problemas, principalmente lesiones en los isquiotibiales y la recuperación de una cirugía en la muñeca derecha.
A pesar de esas dificultades, el basquetbolista se consolidó como una pieza importante de Oklahoma City. Llegó a la nueva temporada con un promedio de 18 puntos por partido en sus primeros 250 encuentros en la NBA, además de haber sido elegido All-Star y All-NBA.
Williams también fue una de las figuras del equipo que conquistó el campeonato de la NBA en 2025. Por eso, su posible ausencia representa una preocupación deportiva para el Thunder, que comenzó la temporada con aspiraciones de mantenerse entre los principales equipos de la liga.