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CRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina

La tradicional cita reunió en Santa Fe a delegaciones de distintos puntos de la Argentina y Uruguay.

CRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: GentilezaCRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: Gentileza
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Una jornada que tuvo al rugby como protagonista, pero también puso en valor la amistad, la formación y el sentido de pertenencia que promueve el deporte desde las categorías infantiles.

CRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: GentilezaCRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: Gentileza

El CRAI volvió a convertirse en punto de encuentro para el rugby infantil con la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Alrededor de 1.500 chicos y 30 clubes participaron de una jornada que movilizó además a entrenadores, coordinadores, familias y colaboradores. La propuesta trasciende lo estrictamente deportivo: en las categorías infantiles no se priorizan los resultados, sino el juego, la diversión, el respeto por el rival y la posibilidad de generar nuevos vínculos.

CRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: GentilezaCRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: Gentileza

El encuentro lleva el nombre de Julio A. Tejerina, una figura profundamente vinculada con la historia del CRAI y con la formación de generaciones de jugadores.

CRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: GentilezaCRAI celebró la quinta edición del Encuentro Julio A. Tejerina. Foto: Gentileza

La publicación especial realizada con motivo de esta quinta edición recupera justamente ese legado y destaca al club como un espacio de pertenencia, aprendizaje y comunidad. La organización, además, es posible gracias al trabajo conjunto de dirigentes, entrenadores, managers, jugadores, familias y colaboradores que durante meses se preparan para recibir a las delegaciones.

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