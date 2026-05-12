Al Nassr estuvo a segundos de festejar la liga saudí, pero un desenlace increíble cambió toda la historia. El equipo de Cristiano Ronaldo empató 1-1 con Al Hilal y dejó escapar el título en el minuto 98.
Cristiano Ronaldo y Al Nassr perdieron el título en el minuto 98 por un insólito blooper
Al Hilal empató 1-1 en la última jugada tras un grave error del arquero Bento y postergó la consagración de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.
El empate llegó tras un insólito error del arquero Bento, que no pudo controlar un lateral lanzado al área y terminó introduciendo la pelota dentro de su propio arco.
Un final increíble en Riad
La definición ocurrió en el King Saud University Stadium de Riad, donde más de 26 mil personas ya celebraban la consagración de Al Nassr. El conjunto dirigido por Jorge Jesus ganaba 1-0 gracias al tanto de Mohamed Simakan tras un córner, en un partido muy parejo y cargado de tensión.
Sin embargo, en la última acción del encuentro, un saque lateral cayó dentro del área, Bento chocó con Iñigo Martínez y la pelota terminó cruzando la línea.
Cristiano Ronaldo fue titular y tuvo varias oportunidades para convertir, aunque no logró marcar en una de las noches más importantes de la temporada. El portugués fue reemplazado a los 82 minutos y dejó el campo saludando a los hinchas, mientras el estadio ya comenzaba a ilusionarse con la celebración.
Tras el empate agónico de Al Hilal, las cámaras mostraron a Cristiano caminando hacia el vestuario con visibles gestos de incredulidad y las manos sobre la cabeza.
La liga todavía no está definida
Pese al golpe, Al Nassr continúa dependiendo de sí mismo para quedarse con el campeonato saudí. La diferencia con Al Hilal es actualmente de cinco puntos, aunque el escolta todavía debe disputar un partido pendiente frente al Neom SC. En la última fecha, el equipo de Cristiano enfrentará a Damac, que pelea por evitar el descenso y necesita sumar para mantenerse en Primera División.
Además de la definición del torneo local, Al Nassr también disputará la final de la Champions de Asia 2 frente al Gamba Osaka de Japón.
Cristiano Ronaldo busca sumar el título número 34 de su carrera y conquistar oficialmente su primer campeonato reconocido por FIFA en Arabia Saudita. El delantero portugués ya había ganado el Campeonato de Clubes Árabes en 2023, aunque ese torneo no es considerado oficial por el máximo organismo del fútbol mundial.