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Cristiano Ronaldo y Al Nassr perdieron el título en el minuto 98 por un insólito blooper

Al Hilal empató 1-1 en la última jugada tras un grave error del arquero Bento y postergó la consagración de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo dejó el campo antes del desenlace agónico. Foto: ReutersCristiano Ronaldo dejó el campo antes del desenlace agónico. Foto: Reuters
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Al Nassr estuvo a segundos de festejar la liga saudí, pero un desenlace increíble cambió toda la historia. El equipo de Cristiano Ronaldo empató 1-1 con Al Hilal y dejó escapar el título en el minuto 98.

El empate llegó tras un insólito error del arquero Bento, que no pudo controlar un lateral lanzado al área y terminó introduciendo la pelota dentro de su propio arco.

Un final increíble en Riad

La definición ocurrió en el King Saud University Stadium de Riad, donde más de 26 mil personas ya celebraban la consagración de Al Nassr. El conjunto dirigido por Jorge Jesus ganaba 1-0 gracias al tanto de Mohamed Simakan tras un córner, en un partido muy parejo y cargado de tensión.

Sin embargo, en la última acción del encuentro, un saque lateral cayó dentro del área, Bento chocó con Iñigo Martínez y la pelota terminó cruzando la línea.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Hilal - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - May 12, 2026 Al Nassr's Bento scores an own goal and the first of Al Hilal REUTERS/Hamad I MohammedBento convirtió accidentalmente el gol del empate en el minuto 98. Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo fue titular y tuvo varias oportunidades para convertir, aunque no logró marcar en una de las noches más importantes de la temporada. El portugués fue reemplazado a los 82 minutos y dejó el campo saludando a los hinchas, mientras el estadio ya comenzaba a ilusionarse con la celebración.

Tras el empate agónico de Al Hilal, las cámaras mostraron a Cristiano caminando hacia el vestuario con visibles gestos de incredulidad y las manos sobre la cabeza.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Najmah - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - April 3, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Mohamed Simakan, Bento, and teammates celebrate after the match REUTERS/StringerAl Nassr todavía depende de sí mismo para ser campeón saudí. Foto: Reuters

La liga todavía no está definida

Pese al golpe, Al Nassr continúa dependiendo de sí mismo para quedarse con el campeonato saudí. La diferencia con Al Hilal es actualmente de cinco puntos, aunque el escolta todavía debe disputar un partido pendiente frente al Neom SC. En la última fecha, el equipo de Cristiano enfrentará a Damac, que pelea por evitar el descenso y necesita sumar para mantenerse en Primera División.

Además de la definición del torneo local, Al Nassr también disputará la final de la Champions de Asia 2 frente al Gamba Osaka de Japón.

Cristiano Ronaldo busca sumar el título número 34 de su carrera y conquistar oficialmente su primer campeonato reconocido por FIFA en Arabia Saudita. El delantero portugués ya había ganado el Campeonato de Clubes Árabes en 2023, aunque ese torneo no es considerado oficial por el máximo organismo del fútbol mundial.

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