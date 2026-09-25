Portugal

Cristiano Ronaldo y su futuro en la Selección: "Cuando ya no quieran depender de mí, seré el primero en hablar"

El delantero de 41 años habló sobre su continuidad en la Selección de Portugal antes del debut ante Gales por la Nations League. Además, reafirmó su objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.