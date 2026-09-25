#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Portugal

Cristiano Ronaldo y su futuro en la Selección: "Cuando ya no quieran depender de mí, seré el primero en hablar"

El delantero de 41 años habló sobre su continuidad en la Selección de Portugal antes del debut ante Gales por la Nations League. Además, reafirmó su objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo puso en duda su continuidad en Portugal: “Puedo irme desde hoy”Cristiano Ronaldo puso en duda su continuidad en Portugal: “Puedo irme desde hoy”
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro en la Selección de Portugal en la previa del debut ante Gales por la Nations League y dejó una definición contundente: su continuidad dependerá de que el seleccionado considere que todavía puede aportar dentro de la cancha.

Mirá tambiénMadelón sabe que Boca lo va a esperar con lo mejor a su Unión

A los 41 años, el delantero y capitán portugués aseguró que no tendrá inconvenientes en dejar el equipo nacional cuando entienda que ya no cuenta con el respaldo necesario.

“Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”, afirmó Ronaldo durante una conferencia de prensa.

Soccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal before it is ruled out for offside following a VAR review REUTERS/Pedro NunesSoccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal before it is ruled out for offside following a VAR review REUTERS/Pedro Nunes

El atacante del Al-Nassr también involucró a las autoridades del país en su reflexión sobre el futuro. “Cuando ya no quieran depender de mí en la Selección, seré el primero en hablar con ellos al respecto. Si ellos dependen de mí, yo dependo de ellos. Y el pueblo portugués depende de mí. Por eso sigo jugando”, sostuvo.

Ronaldo defendió su aporte a la Selección

Ante las voces que plantean la posibilidad del final de su ciclo internacional, el máximo goleador portugués aseguró que todavía encuentra motivos para continuar.

“Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, señaló.

Soccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal before it is ruled out for offside following a VAR review REUTERS/Pedro NunesSoccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal before it is ruled out for offside following a VAR review REUTERS/Pedro Nunes

Ronaldo también puso el foco en sus estadísticas para respaldar su vigencia dentro del seleccionado. “Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la Selección, basta con ver las cifras”, afirmó.

De esta manera, el delantero dejó en claro que no contempla abandonar Portugal mientras considere que mantiene un papel relevante en el equipo.

El objetivo de los 1.000 goles

Más allá de su futuro con la camiseta portuguesa, Ronaldo mantiene otro desafío personal: alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

El delantero acumula 979 tantos y reconoció que llegar a la cifra de cuatro dígitos representaría un momento especial en su trayectoria.

Mirá tambiénEstudiantes y Rosario Central definen la Supercopa Internacional: hora, sede y cómo ver la final

“Sería la cereza del pastel, la culminación de algo, añadiendo otro capítulo a una hermosa historia. No sería el final definitivo, pero sería una hermosa historia”, expresó.

El atacante tendrá ahora una nueva oportunidad de acercarse a esa marca con Portugal, que comenzará su participación en la Nations League frente a Gales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cristiano Ronaldo
Portugal
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro