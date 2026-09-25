Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro en la Selección de Portugal en la previa del debut ante Gales por la Nations League y dejó una definición contundente: su continuidad dependerá de que el seleccionado considere que todavía puede aportar dentro de la cancha.
Cristiano Ronaldo y su futuro en la Selección: "Cuando ya no quieran depender de mí, seré el primero en hablar"
El delantero de 41 años habló sobre su continuidad en la Selección de Portugal antes del debut ante Gales por la Nations League. Además, reafirmó su objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.
A los 41 años, el delantero y capitán portugués aseguró que no tendrá inconvenientes en dejar el equipo nacional cuando entienda que ya no cuenta con el respaldo necesario.
“Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”, afirmó Ronaldo durante una conferencia de prensa.
El atacante del Al-Nassr también involucró a las autoridades del país en su reflexión sobre el futuro. “Cuando ya no quieran depender de mí en la Selección, seré el primero en hablar con ellos al respecto. Si ellos dependen de mí, yo dependo de ellos. Y el pueblo portugués depende de mí. Por eso sigo jugando”, sostuvo.
Ronaldo defendió su aporte a la Selección
Ante las voces que plantean la posibilidad del final de su ciclo internacional, el máximo goleador portugués aseguró que todavía encuentra motivos para continuar.
“Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, señaló.
Ronaldo también puso el foco en sus estadísticas para respaldar su vigencia dentro del seleccionado. “Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la Selección, basta con ver las cifras”, afirmó.
De esta manera, el delantero dejó en claro que no contempla abandonar Portugal mientras considere que mantiene un papel relevante en el equipo.
El objetivo de los 1.000 goles
Más allá de su futuro con la camiseta portuguesa, Ronaldo mantiene otro desafío personal: alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.
El delantero acumula 979 tantos y reconoció que llegar a la cifra de cuatro dígitos representaría un momento especial en su trayectoria.
“Sería la cereza del pastel, la culminación de algo, añadiendo otro capítulo a una hermosa historia. No sería el final definitivo, pero sería una hermosa historia”, expresó.
El atacante tendrá ahora una nueva oportunidad de acercarse a esa marca con Portugal, que comenzará su participación en la Nations League frente a Gales.