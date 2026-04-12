La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 entró en una zona de máxima tensión para la Selección argentina. En cuestión de horas, dos piezas clave del equipo de Lionel Scaloni encendieron las alarmas en Europa: Cristian “Cuti” Romero y Emiliano “Dibu” Martínez.
Preocupación en la Selección: Cuti Romero lesionado y Dibu en duda antes del Mundial
Romero dejó la cancha entre lágrimas y Dibu no jugó por lesión. Crece la preocupación en la Selección antes del Mundial.
El episodio más impactante lo protagonizó Romero durante el partido entre Tottenham y Sunderland por la Premier League, un duelo determinante en la lucha por evitar el descenso. El defensor argentino debió ser reemplazado y abandonó el campo de juego entre lágrimas.
La escena generó inmediata preocupación. El central se mostró visiblemente afectado, lamentándose mientras dejaba la cancha, en una imagen que rápidamente se replicó y llegó al cuerpo técnico de la Selección.
El golpe se produjo en un contexto adverso también desde lo deportivo. Tottenham atraviesa una crisis de resultados y se encuentra en zona de descenso, lo que aumenta la presión en el tramo final de la temporada.
Romero, lágrimas y un presente complejo en Inglaterra
El ex defensor de Belgrano de Córdoba venía siendo titular tanto en su club como en la Selección. De hecho, había formado parte del equipo que enfrentó a Mauritania en el amistoso disputado en La Bombonera, uno de los ensayos previos al Mundial.
Sin embargo, su presente en Inglaterra es delicado. Tottenham ocupa el puesto 18 de la Premier League con 30 puntos en 32 fechas, apenas por encima de Burnley y Wolverhampton, y con un calendario exigente por delante.
En ese contexto, la lesión de Romero no solo preocupa por lo inmediato, sino también por lo que puede implicar en términos de continuidad y recuperación a semanas de la cita mundialista.
Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial, por lo que el diagnóstico y los plazos de recuperación permanecen bajo incertidumbre.
Dibu Martínez también genera incertidumbre
Como si fuera poco, la jornada sumó otra mala noticia para la Selección. Emiliano “Dibu” Martínez no pudo ser parte del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la misma competencia.
El arquero sintió una molestia durante la entrada en calor. Según se observó en la transmisión oficial, evidenció dolor al patear la pelota, lo que lo llevó a detenerse y consultar con el cuerpo técnico.
La decisión fue inmediata: no solo quedó fuera del equipo titular, sino que tampoco integró el banco de suplentes. Su ausencia encendió nuevas señales de alerta en el entorno albiceleste.
El “Dibu” es una pieza fundamental en el esquema de Scaloni, por lo que cualquier inconveniente físico genera preocupación en la antesala del Mundial.
A poco más de dos meses del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección argentina sigue de cerca la evolución de sus futbolistas.
Con la lista definitiva cada vez más cerca, el cuerpo técnico observa con atención cada detalle físico. Las imágenes de Romero saliendo entre lágrimas y la baja de último momento de Martínez configuran un escenario que obliga a encender las alarmas.