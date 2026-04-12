#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Alerta máxima

Preocupación en la Selección: Cuti Romero lesionado y Dibu en duda antes del Mundial

Romero dejó la cancha entre lágrimas y Dibu no jugó por lesión. Crece la preocupación en la Selección antes del Mundial.

Cuti Romero dejó la cancha entre lágrimas en la Premier League. Foto: ReutersCuti Romero dejó la cancha entre lágrimas en la Premier League. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 entró en una zona de máxima tensión para la Selección argentina. En cuestión de horas, dos piezas clave del equipo de Lionel Scaloni encendieron las alarmas en Europa: Cristian “Cuti” Romero y Emiliano “Dibu” Martínez.

El episodio más impactante lo protagonizó Romero durante el partido entre Tottenham y Sunderland por la Premier League, un duelo determinante en la lucha por evitar el descenso. El defensor argentino debió ser reemplazado y abandonó el campo de juego entre lágrimas.

La escena generó inmediata preocupación. El central se mostró visiblemente afectado, lamentándose mientras dejaba la cancha, en una imagen que rápidamente se replicó y llegó al cuerpo técnico de la Selección.

El golpe se produjo en un contexto adverso también desde lo deportivo. Tottenham atraviesa una crisis de resultados y se encuentra en zona de descenso, lo que aumenta la presión en el tramo final de la temporada.

Mirá tambiénAlivio para Scaloni: dos pilares de la selección reciben el alta médica de cara al Mundial

Romero, lágrimas y un presente complejo en Inglaterra

El ex defensor de Belgrano de Córdoba venía siendo titular tanto en su club como en la Selección. De hecho, había formado parte del equipo que enfrentó a Mauritania en el amistoso disputado en La Bombonera, uno de los ensayos previos al Mundial.

Sin embargo, su presente en Inglaterra es delicado. Tottenham ocupa el puesto 18 de la Premier League con 30 puntos en 32 fechas, apenas por encima de Burnley y Wolverhampton, y con un calendario exigente por delante.

Soccer Football - UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Tottenham Hotspur v Atletico Madrid - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - March 18, 2026 Tottenham Hotspur's Cristian Romero and Kevin Danso look dejected after the match Action Images via Reuters/Paul ChildsEl defensor argentino preocupa a semanas del Mundial 2026. Foto: Reuters

En ese contexto, la lesión de Romero no solo preocupa por lo inmediato, sino también por lo que puede implicar en términos de continuidad y recuperación a semanas de la cita mundialista.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial, por lo que el diagnóstico y los plazos de recuperación permanecen bajo incertidumbre.

Dibu Martínez también genera incertidumbre

Como si fuera poco, la jornada sumó otra mala noticia para la Selección. Emiliano “Dibu” Martínez no pudo ser parte del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la misma competencia.

El arquero sintió una molestia durante la entrada en calor. Según se observó en la transmisión oficial, evidenció dolor al patear la pelota, lo que lo llevó a detenerse y consultar con el cuerpo técnico.

Soccer Football - UEFA Europa League - Quarter Final - First Leg - Bologna v Aston Villa - Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, Italy - April 9, 2026 Aston Villa's Emiliano Martinez reacts REUTERS/Jennifer LorenziniDibu Martínez no pudo jugar tras una molestia en el calentamiento. Foto: Reuters /Jennifer Lorenzini

La decisión fue inmediata: no solo quedó fuera del equipo titular, sino que tampoco integró el banco de suplentes. Su ausencia encendió nuevas señales de alerta en el entorno albiceleste.

El “Dibu” es una pieza fundamental en el esquema de Scaloni, por lo que cualquier inconveniente físico genera preocupación en la antesala del Mundial.

Mirá tambiénGarnacho y su apuesta por la albiceleste: "Sé que haré grandes cosas para Argentina"

A poco más de dos meses del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección argentina sigue de cerca la evolución de sus futbolistas.

Con la lista definitiva cada vez más cerca, el cuerpo técnico observa con atención cada detalle físico. Las imágenes de Romero saliendo entre lágrimas y la baja de último momento de Martínez configuran un escenario que obliga a encender las alarmas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Premier League
Lionel Scaloni
Videos
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro