La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 no da tregua y cada informe médico se vive con la intensidad de una final. Lionel Scaloni ha sido tajante: solo aquellos que lleguen con ritmo competitivo y presente futbolístico tendrán un lugar en el avión.
Alivio para Scaloni: dos pilares de la selección reciben el alta médica de cara al Mundial
A poco más de dos meses para el inicio de la cita mundialista, el búnker de la Selección Argentina en Ezeiza celebra las noticias que llegan desde España e Inglaterra. Tras un período de incertidumbre por lesiones, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez han superado sus procesos de rehabilitación y se perfilan como piezas clave para la lista definitiva de Lionel Scaloni.
Tras los últimos ensayos ante Mauritania y Zambia, el entrenador albiceleste recibió este fin de semana las novedades que tanto esperaba para el armado de su columna vertebral.
Tanto el Real Betis como el Manchester United emitieron señales positivas al unísono, confirmando que sus respectivos referentes argentinos han superado sus dolencias.
Estos regresos no solo aportan soluciones tácticas, sino que devuelven al grupo el liderazgo de dos jugadores que conocen a la perfección el sistema del cuerpo técnico.
El retorno del socio ideal: Lo Celso vuelve tras el calvario
El caso de Giovani Lo Celso es, quizás, el que más celebra el mediocampo nacional. El volante del Betis regresa luego de 76 días de ausencia, un periodo que comenzó el pasado 22 de enero en un duelo de la UEFA Europa League ante el PAOK.
Aquella lesión muscular en su muslo lo marginó de las canchas durante casi tres meses, justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos en La Liga.
La vuelta del rosarino es vital para Scaloni, quien siempre lo ha considerado el socio natural de los delanteros y el encargado de la pausa y la generación de juego. Su desafío ahora será recuperar el ritmo de competencia en el fútbol español para llegar al 100% a la concentración final de la Selección.
Lisandro Martínez: Seguridad blindada en el fondo
Por su parte, el "Carnicero" vuelve tras una recuperación más breve pero que encendió las alarmas debido a su historial reciente. Lisandro Martínez estuvo fuera de acción durante aproximadamente un mes por una molestia en el sóleo izquierdo.
Si bien el defensor formó parte de la delegación argentina en la gira de marzo —con el objetivo de fortalecer la cohesión del grupo—, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo y que finalizara su puesta a punto en Manchester.
Con el alta médica en mano, el United recupera a su líder defensivo y la Selección a un central que ofrece una salida limpia y una agresividad determinante. Para Scaloni, tener a "Licha" disponible significa recuperar esa polifuncionalidad defensiva que le permite variar esquemas con total confianza.