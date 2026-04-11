Recta final

Alivio para Scaloni: dos pilares de la selección reciben el alta médica de cara al Mundial

A poco más de dos meses para el inicio de la cita mundialista, el búnker de la Selección Argentina en Ezeiza celebra las noticias que llegan desde España e Inglaterra. Tras un período de incertidumbre por lesiones, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez han superado sus procesos de rehabilitación y se perfilan como piezas clave para la lista definitiva de Lionel Scaloni.